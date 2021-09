In Elden Ring gibt es auch Türme in der Spielwelt - From Software macht's wie Ubisoft

In der offen Spielwelt des Rollenspiels Elden Ring schneidet sich Entwickler From Software ein paar Scheiben von Ubisoft ab.

Konkret geht es dabei um Türme, die ihr dort verteilt findet und die, wenn ihr mit ihnen interagiert, euch mehr über die Spielwelt verraten und Geheimnisse zeigen.

Den Blick schweifen lassen

"Wir wollen natürlich, dass die Spieler so viel wie möglich von der Welt von Elden Ring erkunden können und dabei frei sind, das zu tun, was sie wollen", sagt From Softwares Yasuhiro Kitao im Gespräch mit der indonesischen Webseite Jagatplay (danke, exputer). "Sie sollen wissen, dass sie sich sofort auf den Weg machen und den nächsten Legacy Dungeon erkunden können, wenn sie das wollen, oder stattdessen einen Umweg machen und kleine Dungeons in der Umgebung finden."

Schaut euch die Spielwelt mit den Türmen näher an.

"Es ist wahrscheinlich, dass die Spieler einige dieser kleinen Dungeons in The Lands Between übersehen, besonders während der Erkundung. Aber keine Sorge, wir werden auch einige Möglichkeiten einführen, die euch helfen, diese Dungeons zu finden. Ihr könntet zum Beispiel eine Struktur namens Wachturm finden, die euch eine bessere Sicht auf die Umgebung ermöglicht. Ihr könnt mit dieser Struktur heranzoomen und Dungeons finden, die automatisch auf eurer Karte markiert werden."

Wenn ihr also ein wenig Hilfe dabei benötigt, Dinge in der Umgebung zu finden, dann schaut doch mal bei einem solchen Turm vorbei. Was haltet ihr von der Idee?

Elden Ring erscheint am 21. Januar 2021 für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PS4 und Xbox One.