Deathloop Test - Arkane macht das, was sie am besten können

Arkane baut einfach wunderbare Welten. Deathloop macht da keine Ausnahme. Die vier Bezirke des Städtchens Blackreef stecken voller auffälliger Sehenswürdigkeiten, aber auch kleiner und größerer Geschichten für Leute, die genauer hinsehen oder -hören. Abseits des großen Ganzen ziehen versteckte Wege, geheime Räume und getarnte Herausforderungen tief hinein in diesen seltsamen Ort.

Der ist nicht nur deshalb besonders, weil er in seinem notdürftigen Retro-Futurismus einfach apart aussieht, sondern weil sich seine Bewohner darauf geeinigt haben, denselben Tag bis in alle Ewigkeit immer und immer wieder zu erleben. Schlimm ist das nicht, denn sie erinnern sich ja nicht daran, was im letzten Loop geschah - und im Gegenzug leben sie jeden einzelnen davon, als wäre es ihr letzter Tag auf Erden.

Das Skript vermittelt das auch prächtig, wenn sich einzelne Bewohner zum Beispiel von Kopf bis Fuß mit goldener Farbe einsprayen lassen (Nachahmung nicht empfohlen!), einfach mal schwer besoffen torkelnd auf den Schindeln eines schrägen Daches tanzen oder gleich in Kolonne einen Sprung in die Tiefe wagen, den eigentlich niemand überleben kann. Alles egal - denn Konsequenzen dauern in Blackreef maximal 12 Stunden an, bevor alles wieder auf null zurückgesetzt wird. Und alle so "YOLO!" - was Arkanes neuester Schöpfung einen himmelschreiend derangierten Anstrich gibt.

Man lebt nur einmal. Und dann nochmal. Und nochmal...

Kurzum: Man versteht, weshalb Protagonist Colt Vahn den Loop kollabieren lassen will, indem er die vier offenen Level mithilfe seiner diversen Skills erkundet, um letztendlich alle acht Visionäre an einem Tag zu töten. Wenn man ein bisschen in seinen eigenen Abgründen buddelt, kann man sogar nachvollziehen, warum so mancher das verhindern möchte. Eine gewisse Julianna das zum Beispiel, die Colt in den Levels immer dann auflauern und überfallen kann, wenn sich einer der acht Visionäre in einem Bezirk befindet. Spielerisch bedeutet das, dass ein deutlich giftigerer NPC proaktiv gegen euch vorgeht. Sicher, die KI hat jetzt nicht die wahnsinnigen Winkelzüge drauf, die einen Spieler mit der richtigen Waffe - der Desert-Eagle-Verschnitt mit Giftgaspatronen ist mein Favorit - in allzu große Bedrängnis bringen würden. Aber das eine oder andere Leben kostet Julianna euch schon.

Hat sie (oder jeder andere Gegner in einem Bereich) die Oberhand, werdet ihr - und nur ihr - bis zu zweimal ein paar Meter im Level "zurückgespult". Sterbt ihr ein drittes Mal, endet der Loop und ihr erwacht wieder am Strand, an dem der Tag für euch beginnt. Der meiste Fortschritt den ihr an diesem Tag gemacht habt - erfolgreiche Attentate, Manipulation des Tagesablaufs der Visionäre, Waffen, Slabs (Fähigkeiten) sowie Trinkets (Perks für Waffen und Spielfigur) - sind verloren. Das Wichtigste aber behaltet ihr: Gesammelte Hinweise auf Verstecke, Safe-Codes und die Machenschaften der zentralen Charaktere bleiben im Menü vermerkt und sind eigentlich noch wichtiger als alles andere.

Einmal auf der Klippe knarzend Gitarre spielen. Warum nicht, wenn man unendlich viel Zeit hat?

Das erinnert an Outer Wilds, in dem Wissen im Grunde alles war. Ihr bekommt verdächtige Hinweise aufgelistet, denen ihr nachgehen könnt oder konkretere Daten, was wann passiert und wer sich zu welchem Zeitpunkt wo aufhält. Diese Informationen sind so wichtig, weil es im Normalfall an einem Tag nicht möglich wäre, alle acht Visionäre auszuschalten. Schließlich könnt ihr pro Tageszeit (morgens, mittags, nachmittags und abends) nur einen Bezirk besuchen, eure Ziele aber sind alle in unterschiedlichen Vierteln. Und weil der Loop nur zusammenbricht, wenn alle tot sind, bevor der nächste Tag beginnt, müsst ihr mit reichlich Detektivarbeit in Vorleistung gehen.

Das ist ziemlich elegant gemacht, auch wenn ich nie so recht das Gefühl für den Loop bekam, das zum Beispiel Tom Cruise zu Beginn von Edge of Tomorrow vermutlich hatte. Das liegt vermutlich daran, dass die Viertel alle separate Level mit Lade- und Menüzeit dazwischen sind und man den Verlauf der Tageszeiten notgedrungen nicht erlebt. Aber man gewinnt auf seinen wiederholten Besuchen in Karl's Bay Fristad, Updaam und Complex ein tieferes Verständnis für die Welt und kann auch anhand ein paar Veränderungen Hergänge und Konsequenzen vorangegangener Ereignisse nachverfolgen. In der Praxis heißt das, ihr markiert ihr einen Hinweis im Menü, folgt dann er Brotkrumenspur im Level und entdeckt schließlich eine Notiz oder ein Audiolog mit einer Information, die euch einen weiteren Tipp gibt.