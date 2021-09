Brothers in Arms: Nach knapp 13 Jahren wurde endlich ein neuer Teil angekündigt

Vor inzwischen 13 Jahren erschien der bisher letzte Teil von Brothers in Arms. Nun bestätigte Gearbox' Präsident und CEO Randy Pitchford, dass das Studio an einem neuen Eintrag der Serie arbeite.

Während des letzten Game Maker's Notebook Podcasts der Academy of Interactive Arts & Sciences war Pitchford zu Gast und sprach über die sehr späte Ankündigung von Borderlands 3, aber auch über Brothers in Arms. Da sich der neue Teil von Brother in Arms in einer frühen Entwicklungsphase befindet, möchte Pitchford nichts darüber sagen, "bis wir soweit sind".

Eine offene Stellenausschreibung von Gearbox für einen Senior Game Designer lässt auch nicht allzu tief blicken. Der erfahrene Game Designer soll sich mit den zentralen Kampftechniken und dem Bewegungsgefühl beschäftigen. Erfahrungen mit First-Person-Titeln und der Unreal Engine 4 sind wünschenswert.

Derzeit steckt Gearbox noch tief in der Entwicklung von Tiny Tina's explosive, Kaninchenbau. Das Borderlands Spin-Off Tiny Tina's Wonderlands, das auf einem beliebten DLC des zweiten Teils basiert, erscheint am 25. März 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One sowie Xbox Series X und S. Ein kostenloses Upgrade wird es nicht geben.

Auf das neue Brothers in Arms müsst ihr vermutlich also noch ein Weilchen warten. Da hat Tiny Tina erstmal Vorrang.