Call of Duty: Ein Sequel zu Modern Warfare von Infinity Ward ist laut Insider auf dem Weg

Nächstes Jahr soll angeblich eine Fortsetzung zu Call of Duty: Modern Warfare von 2019 erscheinen. Das behauptet aktuell der bekannte Insider Tom Henderson.

Am Montag twitterte Henderson: "Es sieht so aus, als ob Call of Duty 2022 den Codenamen Project Cortez trägt. Es wird erwartet, dass es eine Fortsetzung von Modern Warfare 2019 sein wird."

Project Cortez tauchte diese Woche erstmals in einer Liste von GeForce-Now-Spielen auf. Infinity Ward wurde dort als Entwickler aufgeführt. Viele der aufgeführten Titel seien laut Nvidia nur spekulativ aufgeführt.

Ein neuer Titel von Infinity Ward ergibt tatsächlich Sinn, denn immerhin hatte das Studio nun bald drei Jahre Zeit, um an einem Modern Warfare 2 zu arbeiten. Die letzten drei Titel stammen aus den Federn von Treyarch, Raven und Sledgehammer Games.

Das diesjährige Call of Duty Vanguard erscheint am 5. November für PC, Xbox und PlayStation.