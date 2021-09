Dying Light 2 auf Februar 2022 verschoben: Eine weitere Last für den Geldbeutel

Ursprünglich sollte Dying Light 2: Stay Human von Techland bereits am 7. Dezember dieses Jahres erscheinen. Wie so viele Spiele wird auch dieses ein paar Monate weiter nach hinten geschoben. Fans müssen nun bis zum 4. Februar 2022 warten.

Auf dem offiziellen Twitter-Kanal von Dying Light 2 teilte das Studio die Verschiebung mit und erklärte die Hintergründe seiner Entscheidung:

Update regarding release date. pic.twitter.com/xAx1RMbw0X — Dying Light (@DyingLightGame) September 14, 2021

"Das Spiel ist fertig und wir testen es gerade. Es ist bei weitem das größte und ambitionierteste Projekt, das wir je gemacht haben. Leider haben wir festgestellt, dass wir mehr Zeit für den Feinschliff und die Optimierung brauchen, um das Spiel auf die nächste Stufe zu bringen."

Der Grund für die Verschiebung könnte kaum weniger überraschend sein. In den Kommentaren erhielt das Studio viel Verständnis für die Entscheidung.

So schrieb ein Nutzer: "Keine Sorge, echte Fans werden so lange warten, wie es nötig ist, weil ihnen das Spiel am Herzen liegt und sie wollen, dass es ein Erfolg wird. Wir werden warten, bis es 100%ig ist. Hetzt euch nicht, Leute!!"

Nun erscheint Dying Light 2 zusammen mit Elden Ring, Pokémon Legends, Horizon: Forbidden West, Sifu, Stray, Gran Turismo 7, Destiny 2: The Witch Queen, dem Saints-Row-Reboot und weiteren Spielen im selben Quartal. Da bekommt mein Geldbeutel jetzt schon das Zittern.