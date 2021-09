Weitere Spiele für den Xbox Game Pass im September bestätigt!

Noch diesen Monat kommen ganze 13 neue Spiele wie Aragami 2, Lemnis Gate oder Sable in den Game Pass, davon 8 Stück gleich am Release-Tag.

Für September wurden jetzt noch mehr Spiele für den Xbox Game Pass bestätigt, ganze 13 Stück und die haben es in sich. Einige spannende Titel werden nämlich dabei sein und bei acht davon handelt es sich sogar um Titel, die direkt am Release-Tag in das Abo einfließen!

Wir haben einen Überblick über die brandneuen Game-Pass-Spiele für euch, wann sie kommen und über welche Plattformen ihr sie zocken könnt:

Bei den nächsten Titeln, die euch im Abo erwarten, handelt es sich um den Platformer Flynn: Son of Crimson (15. September), das feucht-fröhliche Adventure I Am Fish (16. September), das flatterige Sportspiel SkateBird (16. September), den geheimnisvollen Puzzler Superliminal (16. September) und die fernöstliche Stealth-Action Aragami 2 (17. September) - alle für Cloud, Konsole und PC.

Einige neue Spiele sind im Anmarsch! Quelle: Xbox-Blog

Weiter geht es dann etwas später im September mit dem comicartigen Sci-Fi-Erkundungsspiel Sable (23. September), Tauchgängen in Subnautica: Below Zero (23. September), dem hoch-emotionalen Story-Abenteuer Lost Words: Beyond the Page (23. September) und dem Roguelike-Karten-RPG Tainted Grail: Conquest (23. September). Letzteres gibt es im Abo nur für den PC, die anderen für alle drei Plattformen.

Zu guter Letzt gibt es dann noch Sci-Fi-Action in Lemnis Gate (28. September) für Konsole und PC, das JRPG Astria Ascending (30. September) für alle möglichen Plattformen, die futuristische Pixel-Welt von Unsighted (30. September) auf Konsole und Computer und am Ende das Strategie-Spiel Phoenix Point (1. Oktober) nur für die Xbox.

Bei Aragami 2, Astria Ascending, Flynn, I Am Fish, Lemnis Gate, Sable, SkateBird und Unsighted handelt es sich übrigens um die richtigen Neuzugänge, die erst im kommenden Monat erscheinen und dann gleich im Repertoire des Abo-Services landen. im Xbox-News-Blog könnt ihr zu jedem Titel, der euch interessiert noch ein paar Details nachlesen.