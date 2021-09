Furry Fantasy VII: F.I.S.T ist hinreißendes Midgar-Metroidvania für PS5 und PC

Erst im Juli zog F.I.S.T. auf der State of Play das eine oder andere Augenpaar auf sich. Nicht nur, weil man keine Ahnung hatte, was der arg radebrechende Name bedeuten sollte - Forged in Shadow Torch!? -, sondern weil der Trailer spitze aussah und der Titel schon zwei Monate später erscheinen sollte. Spiele aus Fernost sind häufiger von der eher plötzlichen Sorte und viel ferner und östlicher als Shanghai geht es eigentlich nicht.

Diese Erkenntnis provoziert im nächsten Schritt auch gleich eine gewisse Vorsicht, denn die chinesische Entwicklerszene ist noch im Keimen begriffen - und hat es durch die jüngsten drakonischen Regularien zum Thema Jugendschutz auch künftig nicht gerade einfacher. Aber spätestens seit Genshin Impact weiß man, dass dort auch hochsolide Werke entstehen können. F.I.S.T. ist für mich jetzt der letzte Beleg, dass von dort auch Spiele kommen, die ganz klassische Konsolengeschmäcker bedienen: Ein hinreißend hübsches Metroidvania mit reichlich eigener Identität.

F.I.S.T. - Forged in Shadow Torch - ein zu komplizierter Name für ein angenehm zugängliches Spiel Zugegebenermaßen ist es die Sorte Identität, die auch mit reichlich Teilen anderer Autotypen selbst restaurierten Ford Mustang zu einem ganz "eigenen Charakter" macht. Aber was soll ich sagen: Das Ding läuft einfach - und zwar mehr als nur notdürftig, obwohl ich die Versatzstücke schnell erkenne. Ich habe richtig Spaß mit FIST (auf dessen Interpunktion ich ab sofort verzichten werde), nicht zuletzt, weil es einfach die richtigen Metroidvania-Knöpfe bei mir drückt. Es sieht nicht unbedingt nach Next-Gen aus, aber die Welt hat Tiefe, die Figuren wirken schön plastisch. Eine Karte, die man Prozente-weise ausfüllt? Check! Türen, die sich nur mit neuen Fähigkeiten öffnen lassen? Check! Eine Welt, in die man mit wachsendem Akrobatikrepertoire immer tiefer vorstößt? Worauf ihr wetten könnt! Vor allem aber ist es das Szenario, das es mir angetan hat und dafür sorgt, dass ich von vielen möglichen Spielen in diesem Segment gerade am liebsten dieses hier weiterspiele. Ich bin im Grunde kein Freund von Furries, aber wie hier humanoide Karnickel, (Wasch-)Bären und Hunde in einer Stadt, die genauso gut Midgar aus Final Fantasy 7 sein könnte, koexistieren, das hat schon etwas. Um die Freiheit der Bewohner ist es aktuell nicht so gut bestellt, denn die Hunde haben sich mit mechanisierten Rüstungen zu einer strengen Besatzungsmacht aufgeschwungen. Ihr als ehemaliger Hasen-Widerstandskämpfer Rayton nutzt also eine alte an eurem Rücken montierte Mech-Faust, um einen Freund buchstäblich rauszuboxen, den die Regierung eingeknastet hat. Er hatte sich mit dem Falschen angelegt. Raytons Faust macht mit diesem Mini-Boss kurzen Prozess. Obwohl ich nach gut drei Stunden noch keine Ahnung habe, in welche Richtung die Geschichte sich letztendlich entwickelt, finde ich den Ansatz für einen chinesischen Entwickler im aktuellen politischen Klima durchaus mutig. Gestalterisch ist das alles sehr apart gelungen: Die dystopische Megametropole erstreckt sich stählern, rußig und ölglänzend wunderbar deprimierend in die Weite, die Ausleuchtung ist stimmungsvoll, die Atmosphäre angemessen grimmig.