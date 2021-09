Halo 5: Falsche Gerüchte - 343 Industries hat keine Pläne, es auf PC zu bringen!

Alle, die von dem Gerücht gehört haben, dass Halo 5 angeblich auch auf den PC kommen soll, müssen wir leider enttäuschen: Bei der Behauptung handelt es sich wohl um eine Falschmeldung, wie Brian Jarrad von 343 Industries auf Twitter klarstellt.

"Halo 5 kommt endlich auf den PC... durchgesickert über eine Nvidia-Cloud-Schwachstelle, die bereits im Juli dokumentiert wurde... Das ist großartig. Weniger schweres Zielen usw. und das bedeutet eine viel größere Spielerbasis. Wenn es bald herauskommt, haben viele Spieler die Chance, das moderne Halo vor Infinite zu erleben.", hieß es kürzlich in einem Beitrag vom Twitter-Kanal Chaye, das hat das Halo-Studio selbst nun aber von sich gewiesen.

Maybe this was for "H5:Forge" but I can confirm there are no plans to bring H5 to PC. We know there's some demand for it, but as we've stated before, not in the cards as the studio is fully focused on Infinite and MCC. Will never say never, but nothing underway currently — Brian Jarrard (@ske7ch) September 13, 2021

In einer Antwort auf das Twitter-Gerücht, heißt es von Community Director Jarrad: "Ich kann bestätigen, dass es keine Pläne gibt, H5 auf den PC zu bringen. Wir wissen, dass es eine gewisse Nachfrage danach gibt, aber wie wir bereits gesagt haben, ist das nicht geplant, da sich das Studio voll auf Infinite und MCC konzentriert. Wir sagen niemals nie, aber derzeit ist nichts in Arbeit."

Falls ihr also schon Hoffnungen hattet, es bald auf eurem Rechner zu spielen, müsst ihr darauf also noch warten. Der Leak im Tweet von Chaye beziehe sich dabei laut Jarrad vielleicht nur auf Halo 5: Forge, das es für den PC gibt.

Halo 5 erschien bereits 2015 ausschließlich für die Xbox und dabei wird es wohl erst einmal bleiben. Halo Infinite, der neuste Teil der Franchise, wird hingegen sowohl für den PC als auch für die Microsoft-Konsole erscheinen und zwar am 15. November.