Star Wars Hunters auf 2022 verschoben, seht erstes Gameplay

Zynga hat die Veröffentlichung seines kommenden Free-to-play-Titels Star Wars Hunters auf 2022 verschoben.

Bekannt gegeben wurde der neue Release-Zeitraum - bisher war die Veröffentlichung für 2021 geplant - am Ende eines neuen Cinematic-Trailers.

Erscheinen soll Star Wars Hunters für die Nintendo Switch sowie für Mobilgeräte.

Ein paar Sekunden Gameplay

Was euch im Spiel erwartet? Im Zuge des jüngsten Apple-Events gab es ein paar Sekunden Gameplay aus dem Titel zu sehen:

"Star Wars: Hunters kommt 2022 auf die Nintendo Switch!", heißt es. "Willkommen in der Arena, wo viel auf dem Spiel steht und die Spannung noch größer ist. Erlebt, wie sich die Jäger in einem adrenalingeladenen Kampf Kopf an Kopf gegenüberstehen. Welches Team wird siegreich sein?"

"Schließt euch den größten Jägern aus der Star-Wars-Galaxie in großen Arenen an, die von legendären Star-Wars-Schauplätzen inspiriert sind. Setzt Geschicklichkeit und Taktik ein, stellt Teams zusammen, um siegreiche Strategien zu finden, passt eure Jäger an und nemt an spannenden Third-Person-Crossplay-Schlachten teil. Registriert euch jetzt und helft mit, neue Meilensteine zu erreichen, um exklusive Spielinhalte freizuschalten, wenn das Spiel veröffentlicht wird!

Belohnungen fürs Spiel bekommen

Ab sofort ist wie erwähnt eine Vorregistrierung für das Spiel möglich, wodurch ihr euch exklusive Belohnungen sichern könnt.

Nachfolgend seht ihr noch den brandneuen Cinematic-Trailer: