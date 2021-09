Deathloop: Arkane untersucht Stotterprobleme am PC

Auf dem PC scheint Deathloop nicht ganz rund zu laufen. Spieler beschweren sich über schlechte Bildraten und es soll hier und da auch stottern. Entwickler Arkane Lyon hat das Problem nun bestätigt und sucht nach einer Lösung.

Ruckler im Loop

In einem Statement des Community Managers von Deathloop heißt es, dass sich das Studio diesem Problem "mit Priorität" widmen werde.

"Hey allerseits, ich bin einer der Deathloop-Community-Manager", begann die Antwort von MortalEmperor auf einen Reddit-Beitrag, in dem behauptet wurde, dass die Probleme von Deathloop auf die grafische Qualität des Spiels zurückzuführen seien.

Er schrieb, dass Arkane Berichte bekannt seien, "dass einige PC-Nutzer Stotterprobleme" in Deathloop haben. "Wir untersuchen das Problem derzeit mit höchster Priorität und werden euch so bald wie möglich mit genaueren Informationen versorgen."

Was ist schuld am Stottern?

Obwohl Deathloop von vielen Redaktionen in den Himmel gelobt wurde, sind sich die Steam-Nutzer da nicht so einig. In den Steam-Rezensionen kommt Arkanes Loop-Shooter nur auf ein "ausgeglichen". Einige Spieler sind dort der Ansicht, dass die Stotterer vom genutzten Kopierschutz Denuvo ausgehen.

Ein Nutzer schreibt: "Willkommen zur neusten Denuvo-Ruckelorgie direkt aus der Hölle. Mit diesem Kopierschutz unspielbar."

Alexander Battaglia von Digital Foundry gibt auf Twitter zu bedenken, dass es "keine direkten Beweise" dafür gebe, "dass es Mikrostottern gibt oder dass Denuvo an irgendetwas schuld ist. Es gibt allerdings ein Problem mit etwas, das wie Stottern aussieht, aber eigentlich nicht leistungsbezogen ist."

There is no direct evidence at the moment in all my testing that there is microstuttering/that denuvo is at fault for anything. There is an issue though with something that looks like stutters though, but is not actually performance related. I think it is best to report on that. https://t.co/8vCU0w7I0U — Alexander Battaglia (@Dachsjaeger) September 15, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Es scheint so zu sein, dass die Kamerabewegung mit der Maus bei allem außer 60fps Probleme macht. Je nach Framerate treten unterschiedliche Probleme auf", schreibt er.

Deathloop scheint für das Spielen auf der Konsole besser optimiert zu sein, denn auf der PlayStation 5 scheinen diese Probleme nicht aufzutreten. Am 14. September 2021 erschien Arkane Lyons Deathloop für PS5 und PC.