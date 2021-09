HQ Nordic feiert 10. Jubiläum: Zwei Spiele gratis und zahlreiche Rabatte!

THQ Nordic feiert aktuell 10-jähriges Bestehen und neben einem Geburtstags-Livestream gibt es zur Feier des Tages auch zahlreiche Geschenke. Jetzt könnt ihr euch nämlich viele Rabatte auf das THQ-Spielesortiment und sogar zwei Titel komplett gratis holen.

Der Publisher-Sale auf Steam ist ab 19 Uhr eröffnet. Dann sollte euch der Link direkt zu den Angeboten führen und ihr bekommt sogar bis zu 90 % auf Titel verschiedener Genres von Strategie über Hüpfer bis hin zum großen Fantasy-RPG.

Zum Beispiel gibt es Rabatte auf das gefeierte Desperados 3, auf Destroy All Humans! oder SpongeBob Battle for Bikini Bottom: Rehydrated. Falls ihr Action-Gelüste habt, bekommt ihr auch Spiele wie Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning oder Biomutant vergünstigt oder könnt euch für den kleinen Fantasy-Hunger Schnäppchen aus der Darksiders- und SpellForce-Reihe sichern.

Diese Aliens planen gerade einen Angriff auf euer Konto, also Vorsicht!

Falls ihr es nicht so mit Computer-Dedaddel habt, gibt es zwischen dem 14. und 28. September außerdem noch Spiele-Angebote im Xbox Marketplace oder auf Stadia, da könnt ihr also auch schon jetzt durchstöbern.

Vor allem aber könnt ihr diese beiden Spiele kostenlos zu eurer Bibliothek hinzufügen: Das Remaster "Titan Quest Anniversary Edition" schickt euch völlig gratis auf actionreiche Kämpfe in der Antike und der Klassiker Jagged Alliance in der Gold Edition liefert euch kostenfreie Nostalgie-Gefühle. Die zwei könnt ihr euch bis zum 23. September in eure Sammlung holen.

Wenn ihr noch ein Erfolgsspiel aus dem THQ-Sortiment zumindest gratis anzocken wollt, könnt ihr übrigens ab heute bis zum 20. September Desperados 3 auf Steam ausprobieren. - vermutlich startet dieses Angebot auch um 19 Uhr, wie alle anderen.