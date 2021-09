Twisted Metal: Anthony Mackie spielt John Doe in der kommenden TV-Serie

Der mysteriöse John Doe aus Twisted Metal wird für die TV-Serie durch Schauspieler Anthony Mackie besetzt. Dieser wird der Protagonist von Sonys Live-Action-Serie zum wilden Fahrzeugkampfspiel.

Cobra-Kai-Autor Michael Jonathan verleiht der Serie, bei dem unser John Doe mit einem Paket in das Gebiet einer zerstörerischen Fahrzeug-Gang geschickt wird, ein wenig Witz. Der Protagonist hat dabei ein riesiges Problem, denn er erinnert sich nicht an seine Vergangenheit oder daran, wer er überhaupt ist.

John Doe ist abseits von Twisted Metal auch ein Platzhaltername für fiktive oder nicht identifizierte Personen - also genau passend für unseren Protagonisten ohne eigene Identität oder eine Gruppe, der er sich zugehörig fühlt.

Sein Darsteller Anthony Mackie hat bereits in großen Produktionen wie 8 Mile oder Black Mirror mitgespielt, ihr kennt ihn aber vor allem auch aus zahlreichen Marvel-Produktionen. Deadline berichtete zuerst über seine Rolle als der "klugscheißende Milchmann" John Doe, der "so schnell spricht wie er fährt".