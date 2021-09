6 neue Spiele! Alle Ankündigungen aus THQ Nordics Showcase

Wie versprochen hat THQ Nordic am heutigen Abend im Zuge seines Jubiläums-Livestreams zum zehnten Geburtstag insgesamt sechs neue Spiele angekündigt - und zu anderen Titeln gab es auch noch ein paar Neuigkeiten.

Ein volles Programm also. Falls ihr die Show verpasst habt, fassen wir hier alles kompakt für euch zusammen und beginnen zuerst einmal mit den Neuankündigungen.

Noch mehr Menschen vernichten

Crypto kehrt zurück und begibt sich in Destroy All Humans! 2 - Reprobed in die Swinging Sixties. Und das nicht allein in den USA. Nachdem der KGB sein Mutterschiff sprengte, sinnt er in den Vereinigten Staaten, Großbritannien, der Sowjetunion, in Japan und auf dem Mond nach Rache.

Das Remake wird von Black Forest Games (bereits für das Remake von Teil eins verantwortlich) in der Unreal Engine 4 vollständig neu aufgebaut und soll auch neue beziehungsweise überarbeitete Features erhalten

In Entwicklung ist der Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S.

Kosmische Erschütterungen

In die Welt von SpongeBob verschlägt es euch erneut mit SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. Hier gewährt die mysteriöse Wahrsagerin Kassandra SpongeBob und Patrick Wünsche, was aber vielleicht nicht so clever war.

Beide öffnen dadurch nämlich versehentlich Portale zur geheimnisvollen Wunschwelt - und ihre Freunde verschwinden darin. Also erkundet ihr sieben verschiedene Welten und versucht, alles wieder in Ordnung zu bringen.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake erscheint für PC, PlayStation 4, Nintendo Switch und Xbox One.

Ein neuer Anfang

Weiter geht's mit Cutter Slade, der in Outcast 2: A New Beginning auf die Welt Adelpha zurückkehrt. 20 Jahre nach den Geschehnissen im Original wird die Welt von Invasoren bedroht.

Eine Roboter-Armee beutet den Planeten aus und versklavt seine Bewohner. In der Rolle von Cutter müsst ihr nun den Widerstand organisieren und die Invasoren von Adelpha verdrängen.

Entwickelt wird Outcast 2 von den Appeal Studios in Belgien, also vom Originalteam. In Arbeit ist es für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Supermächte statt Superkräfte

Wer es strategisch gesehen lieber ein wenig globaler mag, freut sich mit Sicherheit über das Grand-Strategy-Game SuperPower 3. Euer Ziel ist hier, eure Nation zur Weltherrschaft zu führen - oder ihr versucht euch an verschiedenen Szenarien.

Ihr kümmert euch dabei um Wirtschaft, Politik, Diplomatie, soziale Entwicklungen, Militär und viele andere Aspekte.

Ein echter dritter Teil

"Fans warten seit Jahrzehnten auf einen echten dritten Teil der legendären Jagged-Alliance-Reihe", schreibt THQ Nordic. Und hier kommt er. Ihr führt hier eine Söldnerarmee in den fiktiven Staat Grand Chien, das von einer paramilitärischen Organisation namens Die Legion übernommen wurde.

Das Spiel soll dabei anspruchsvolle, rundenbasierte Kämpfe mit der Erkundung einer großen Spielwelt und strategischen Elementen verbinden. Ihr erobert Territorien, bildet lokale Milizen aus und stellt Kampftrupps auf, für die auch viele bekannte Gesichter aus der Reihe zurückkehren.

Jagged Alliance 3 ist bei Haemimont Games (Tropico, Surviving Mars, Victor Vran) für PC in der Entwicklung und hat einen Koop-Multiplayer-Modus.

Legenden auf Rädern

Das sechste und letzte neue Spiel des heutigen Abends ist MX vs. ATV: Legends, mit dem die Reihe ihr Debüt auf PS5 und Xbox Series X/S gibt.

Der Karrieremodus soll umfangreicher werden als in jedem bisherigen Spiel der Reihe und es soll ebenso viele Sponsoren und besonderen Events wie nie zuvor geben, während ihr euch im neuen Trials-Modus mit den Kräften der Natur messt.

Stopp, das war noch nicht alles!

Das war's mit den Neuankündigungen, aber auch zu zwei weiteren Titeln gab es noch Neues zu sehen.

Zum Beispiel zum Open-World-RPG Elex 2, das sich in einem neuen Story-Trailer präsentiert. Der zeigt euch, was Jax in die Isolation getrieben hat und warum er sein Exil nun aufgibt.

Bleibt noch Expeditions: Rome. Hier erklären euch die Entwickler in einem neuen Video, was da Spiel ausmacht.

Und das sind eine "fesselnde Geschichte voller herausragender Charaktere und eine Spielwelt, die auf die Handlungen der Spieler:innen reagiert", heißt es.