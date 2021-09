MechWarrior 5: Legend of the Kestrel Lancers erscheint am 23. September

Am 23. September 2021 erscheint mit Legend of the Kestrel Lancers eine brandneue Erweiterung für Piranha Games' MechWarrior 5: Mercenaries.

Am gleichen Tag veröffentlicht das Entwicklerstudio zudem ein neues Update, das einige Verbesserungen für das Basisspiel mit sich bringt.

Story ohne Sandbox

Die Geschichte von Legend of the Kestrel Lancers weicht von der Sandbox-Struktur ab, auf die frühere Kampagnen setzten, und rückt die Story mehr in den Mittelpunkt. Das Ganze spielt während des "Vierten Erbfolgekrieges" und bietet euch 14 neue Missionen sowie sieben Battle Quests.

Unter anderem begebt ihr euch dabei in Megastädte, die größer sind als alle bisherigen Stadtzentren im Spiel und die ihr erkunden und zerstören könnt.

Mit dabei sind außerdem mehr als 20 neue Mech-Varianten sowie neue Dschungel- und Tourmaline-Wüsten-Biome, in die euch eure Reise führt.

Nahkampf per Update

Mit dem gleichzeitigen Update bekommt das Basisspiel neue Features, die ihre Serien-Premiere feiern. Dazu zählt der Nahkampf. Erstmals könnt ihr mit Schlägen und Schwüngen auf andere Mechs einprügeln.

Ebenso habt ihr die Möglichkeit, in jeder Mission per Knopfdruck die direkte Kontrolle über einen beliebigen, von der KI gesteuerten Lance-Mech zu übernehmen.