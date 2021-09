NBA 2K22 - Test: Besser als zuletzt. Aber gut genug?

Ihr kennt das Spiel: NBA 2K22 ist mal wieder konkurrenzlos gut. Im Wortsinne, denn eine andere Basketballsimulation zur stärksten Liga der Welt gibt es leider immer nicht, sofern man nicht auf das mehr als passable NBA Live 19 zurückgreifen will. Die meisten wollen das nicht, also hier die zentrale Info, die man braucht: In 2K22 stecken die gewohnten Qualitäten genauso drin wie eine ganze Menge Altlasten, die wir wohl erst loswerden, wenn Visual Concepts in Sachen Engine Plattenputz macht und das noch mal von vorne baut.

Heißt aber auch, dass das hier auf dem Court weiterhin schon verdammt nah dran am echten Sport ist. Aus der TV-Perspektive wirkt es beinahe fotorealistisch - besonders auf PS5, wo die Vielfalt an Arena-Details und die natürlichere Ausleuchtung gefallen - und versprüht in Bewegung eine wahnsinnig authentische Atmosphäre. Sogar die originalen Stadionsprecher tönen nun aus den Arena-Boxen. Sehr cool! Auch spielerisch macht Visual Concepts das allermeiste sehr, sehr richtig und hatte sogar eine gute neue Idee. Aber die Illusion von der TV-Übertragung zum Mitspielen kriegt seit einer Weile Risse. Man merkt einfach, dass jedes neue NBA 2K auf einem technischen Fundament steht, dass schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Allzu viel Luft nach oben ist da nicht mehr.

Das merkt man in der Praxis zum Beispiel daran, dass immer noch Animationen vor spielerische Direktheit gestellt werden. Bevor ein Spieler passt oder den Ball schießt, muss er das Dribbling, seine aktuelle Bewegung erst beendet haben, und das bringt halt die bekannte Sportsimulation-Schwammigkeit mit, die sich auf den ersten Metern immer ein bisschen befremdlich anfühlt und die Fußballsims mittlerweile besser im Griff haben. Meiner Meinung führt der Weg in die Zukunft - sobald Visual Concepts ihn irgendwann mal antritt - vor allem darin: Das Spiel in eine Richtung zu bewegen, in der es reaktiver wird. Wer sich daran schon länger gewöhnt hat, wird aber hieran nichts auszusetzen haben. Tatsächlich hat 2K22 dieses Jahr sogar ein paar Fortschritte in der Richtung gemacht. Doch dazu später.

Let's (not) go to the City

Im nächsten Schritt muss man nämlich erstmal gestehen, dass die Grafik-Engine bei allem, was keine schwitzenden Männer in einer prächtig gewienerten Sporthalle sind, mächtig überfragt wirkt. Der Karrieremodus ist mit seiner neuen Open-World-Stadt mehr Marker- und Karte-getriebenes Sport-RPG als je zuvor, aber sobald es über Asphalt durch einen Straßenzug geht, anstatt unter den Augen von Tausenden begeisterten Zuschauer-NPCs über glänzendes Eichenparkett, fühlt man sich grafisch um Jahre zurückgeworfen, wenn auch in 4K.

... überall sonst fühlt sich das Spiel visuell sichtlich weniger zu Hause.

Ich weiß nicht, wann eine Spielumgebung das letzte Mal so sehr "tapeziert" aussah wie diese hier. Lange keine so ebenen Backsteinwände gesehen, seit Ewigkeiten kein Gras, das wie ein grüner Teppich aussah. Ich war der City zunächst vor allem aus logistischen Gründen abgeneigt - ich bin des Basketballspielens wegen hier, nicht, um die Atmosphäre einer zweitklassigen Modellbaustadt einzusaugen. Aber da muss ich durch - und die Wege trotz des integrierten Skateboards (!) sind viel zu lang. Mal eben einen Gang zu seiner Agentur zu machen, wird direkt zum Projekt - und wenn die Dialoge nach Ankunft schon so "lebensnah" sind, dass sie in ihrer Banalität beinahe einschläfern, fühlt sich das gleich doppelt nach verschwendeter Zeit an. Ich habe das meiste, was das "Geschäft NBA" betraft, schnell weggeklickt.

Andere mögen das nicht so sehen, aber für mich hat das Drumherum der City das Spiel nur unnötig verkompliziert - und dass 2K22 dadurch an Stimmung gewänne, ist aufgrund der sterilen Optik auch ausgeschlossen. Die City ist es auch, die einige andere Altlasten in der Architektur überdeutlich aufzeigt. Wurden PS5 und Xbox Series X noch als Geräte angepriesen, die die Ladezeiten in modernen Spielen beinahe eliminieren, dauert der Wechsel von dem Apartment in die City länger als eine halbe Minute. Auch viele andere Übergänge ziehen sich zu lange hin. Nach dem flachen D-C-Fix-Look der Stadt gleich der nächste Blast from the Past also. Diese Spiele waren immer DER Showcase, was auf neuer Hardware möglich war. Jetzt bremsen sie in mancher Hinsicht den Fortschritt.