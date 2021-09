Keine Demo für Forza Horizon 5, sagt Playground Games

Playground Games bestätigt, dass Forza Horizon 5 keine Demo-Version erhalten soll. Das geht aus einem kürzlich veröffentlichten FAQ hervor.

In der allerletzten Frage ihrer großen FAQ-Seite widmet sich das Forza-Support-Team dieser Frage und beantwortet diese kurz und knapp mit den Worten: "Wir werden keine Demo für Forza Horizon 5 veröffentlichen."

Das könnte eventuell mit den begrenzten Ressourcen in der Pandemie-Situation zusammenhängen, ein offizielles Statement gibt es dazu allerdings nicht. Aber besser, die Entwickler konzentrieren sich auf das richtige Spiel, als für eine Demo andere Aspekte zu vernachlässigen und diese im schlimmsten Fall erst später nachzupatchen.

Einfach ein bisschen Fahrspaß in der Natur - aber ohne Demo.

Ich bin persönlich ein Fan von Demos und freue mich immer, wenn ich schon mal in ein Spiel hineinschnuppern darf, bevor ich es kaufe. Trailer vermitteln oft nicht den Eindruck, den das Spiel letztendlich bei mir hinterlässt. Bei Filmen lässt sich die Qualität anhand eines Trailers auf jeden Fall viel einfacher beurteilen.

Wer sich also auf eine kleine Anspielsession gefreut hat, geht erstmal leer aus. Am 9. November 2021 erscheint der Arcade-Racer von Playground Games für Xbox Series X/S, Xbox One und PC.