Giancarlo Esposito stellt Far Cry 6 Bösewicht Anton Castillo vor

Far Cry 6 steht in den Startlöchern und Ubisoft veröffentlichte gestern einen neuen Trailer. Schauspieler Giancarlo Esposito bricht darin die vierte Wand: Er stellt den Bösewicht Antón Castillo vor. Entsprechend der Präsentation von Assassins Creed Valhalla im letzten Jahr spricht der neue Gegenspieler direkt mit dem Publikum.

