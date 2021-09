Halo Infinite: Große Multiplayer-Tests für dieses und nächstes Wochenende angekündigt

Am kommrnfrn und dem darauffolgenden Wochenende hält 343 Industries' Halo Infinite seine neuen technischen Tests ab. Diesmal dreht sich alles um die Multiplayer-Komponenten. Bereits diesen Donnerstag geht es los.

Arena-Kämpfe schon diese Woche erleben

Die erste Tech-Preview fand bereits Ende Juli statt. Community Manager John Junyszek von 343 Industries erklärt in einem neuen Blog-Beitrag: "Es kommt mir vor, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir während unserer ersten Multiplayer-Tech-Preview gegen Bots gekämpft haben. Nun, da der Start näher rückt, ist es an der Zeit, sich auf unsere zweite - und noch größere - Tech Preview zu freuen."

Halo-Insider können die ersten Multiplayer-Modi schon diese Woche testen.

Am 23. September 2021 geht es schon los. Bis zum 26. September 2021 können Halo-Insider, die seit dem 13. September 2021 über ein verifiziertes Konto verfügen, die 4vs4-Arenakämpfe testen. Das zweite Test-Wochenende lässt euch den großen 12vs12-Modus anspielen. Diese Preview läuft vom 30. September bis zum 3. Oktober 2021.

Inhalte, die ihr an beiden Wochenenden vorfindet, sind die Social Arena, die Bot-Arena, das Big-Team-Battle, drei Modi auf der Fragmentation-Map, Trainings-Modi, Anpassungsoptionen und den Battle Pass.

Damit für jede Aktivität genügend Spieler anwesend sind und 343 Industries seine Server unter Vollbelastung testen kann, sind die Multiplayer-Komponenten nur zu bestimmten Tageszeiten verfügbar. Wir haben euch die Zeiten aufgelistet.

Wochenende 1

Donnerstag, 23. September 2021: Der Test steht zum Download bereit. Offline-Features sind verfügbar.

Freitag, 24. September 2021: 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr und nachts um 2:00 Uhr bis 6:00 Uhr

Samstag, 25. September 2021: 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr und nachts um 2:00 Uhr bis 6:00 Uhr

Sonntag, 26. September 2021: 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr und nachts um 2:00 Uhr bis 6:00 Uhr

Montag, 27. September 2021: Die erste Test-Phase endet um 19:00 Uhr

Wochenende 2

Donnerstag, 30. September 2021: Der Test steht zum Download bereits. Offline-Features sind verfügbar.

Freitag, 1. Oktober 2021: 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr und nachts um 2:00 Uhr bis 6:00 Uhr

Samstag, 2. Oktober 2021: 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr und nachts um 2:00 Uhr bis 6:00 Uhr

Sonntag, 3. Oktober 2021: 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr und nachts um 2:00 Uhr bis 6:00 Uhr

Montag, 4. Oktober 2021: Die zweite Test-Phase endet um 19:00 Uhr

Es sind also an beiden Wochenenden dieselben Uhrzeiten, an denen die Online-Funktionen freigeschaltet sind. Zwischen 19:00 Uhr und 23:00 Uhr lässt sich ein entspannter Abend verbringen, das zweite Zeitfenster ist nur für die ganz Harten - oder für Spieler in der USA.