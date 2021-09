Blood Bowl 3: Start des Early Access auf unbestimmte Zeit verschoben

Der Start des Early Access von Blood Bowl 3 wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Entwickler Cyanide Studio möchte dem Spiel noch etwas mehr Zeit geben.

Unerwartet kommt diese Meldung nicht, denn eine Verschiebung musste das Fantasy-Sport-Spektakel bereits hinnehmen. Ursprünglich sollte der Titel schon im vergangenen Monat für PlayStation, Xbox, Switch und PC erscheinen. Im Juli wurde der Release von Blood Bowl 3 dann auf Februar 2022 verschoben.

Durch den geplanten Early-Access-Start im September wäre Fans die Wartezeit auf den späteren Termin etwas versüßt worden. Das Studio räumte in einem Tweet ein, dass dieser Plan wohl "etwas zu optimistisch" war.

Hi everyone,



We've been quiet for a while, but not inactive.



It's been long overdue. It's time to give you an update on Blood Bowl 3. pic.twitter.com/fs0MWzi96a — Blood Bowl The Video Game (@BloodBowl_Game) September 22, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Unser Hauptanliegen ist die Qualität des Spielerlebnisses, das wir liefern werden, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Und wir wollen uns genug Zeit nehmen, um diese Qualitätsziele zu erreichen. Deshalb müssen wir eine Verzögerung des Early Access auf PC ankündigen", schrieb Cyanide.

Ein neues Veröffentlichungsfenster soll in den kommenden Wochen angekündigt werden. Erst dann wissen wir, ob sich die Verschiebung des Early Access auch auf den Release-Termin des vollständigen Spiels auswirken wird.