Während der Nintendo Direct hat Nintendo Kirby und das vergessene Land für die Nintendo Switch angekündigt.

Dabei könnt ihr natürlich wie üblich Gegner einsaugen und so zum Beispiel andere Formen annehmen, darüber hinaus spielt ihr den Titel in 3D und nicht in 2D.

Die Veröffentlichung ist für das Frühjahr 2022 geplant.