Pathfinder: Wrath of the Righteous ist wie ein Spielebuch voller Loot

Zu den Waffen gegen das Dämonengezücht! Es geht weiter mit den Eindrücken zum brandneuen Pathfinder! Von der extrem detaillierten Charakter-Erstellung für Tabellen-Verrückte habe ich euch ja letztens schon erzählt. Wenn man sich da erst einmal durchgeknabbert hat, geht es zum eigentlich Gameplay und das ist (wie auch die Helden-gegen-Monster-Story) nicht gerade experimentell, macht aber genau das, was ein gutes Rollenspiel eben so tut.

Richtig gut gemacht, aber nicht sehr mutig

Ich liebe Fantasy und ich liebe RPG, in Pathfinder hat aber sehr lange gebraucht, mich richtig in die fremde Welt einzusaugen und ich glaube, das hat noch immer nicht so gut geklappt wie in anderen Games. Das liegt allerdings weniger am Gameplay als an der ziemlich generischen Einstiegs-Story, die will ich mir aber noch genauer anschauen, bevor ich zu schnell darüber meckere, vielleicht kann mich Pathfinder ja doch noch eines Besseren belehren.

Am Gameplay des Spiels dürften meine Startschwierigkeiten zumindest nicht liegen, denn das scheint bisher ziemlich tadellos, nicht gerade neu, aber tadellos: Kämpfen, taktieren, kräftig looten und aufleveln, wie sich das für ein Rollenspiel gehört und das Ganze noch mit meinem Lieblings-Kampfsystem seit den guten, alten Drakensang-Spielen: Halb-rundenbasiert.

Es gilt: Die roten Gegner machen mehr Aua!

Die Figuren machen ihre Aktionen automatisch nach der Reihenfolge, im Hintergrund würfelt der Algorithmus, ohne dass man sich selbst von Runde zu Runde klickt und zum Taktieren kann man auf Pause drücken, um besondere Fähigkeiten auszuwählen, alle zuerst gegen den fiesen Schwarzmagier zu schicken oder ähnliches - eine praktische Gratwanderung, die sich genug nach Pen and Paper aber auch genug nach CRPG anfühlt.

Dabei nutzt ihr für eure Figuren Fähigkeiten aus unterschiedlichen Gebieten: Zauber, übernatürliche Kräfte(die ähnlich wie Magie wirken), Fernkampf-Fertigkeiten oder klassische Nahkampfangriffe. Von der typischen Feuerlanze über den Sturmangriff bis hin zur Heilmagie ist da natürlich alles dabei, was man so kennt. Dabei ist wenig Ungewohntes, das Gebotene klappt aber wie am Schnürchen und die Kämpfe, die von den ersten Pappkameraden bis hin zu dämonischen Monstern schnell im Schwierigkeitsgrad ansteigen, machen richtig Laune.