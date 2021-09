Antiheldenalarm! Tom Hardys Venom ist jetzt in Fortnite

Da passt man einmal nicht auf und schon kommt das nächste außerirdische Wesen zu Epic Games' Fortnite. Passend zu bisherigen Neuzugängen gesellt sich die schwarze, parasitäre Lebensform zu Will Smith, Superman und anderen Figuren mit einer Verbindung ins All.

Der Wirtsträger von Venom in Fortnite ist Eddie Brook - natürlich aus dem kommenden Spielfilm "Venom: Let There Be Carnage", wo er von Tom Hardy verkörpert wird. Epic Games hat sich hier wieder einen frühen Wecker gestellt. Abseits von Venom könntet ihr den Schauspieler auch als Bane aus Batman: The Dark Knight Rises oder Eames aus Inception kennen. Am 21. Oktober 2021 soll das Antiheldenspektakel in die Kinos kommen.

Das Team aus Wirt und Parasit.

In Fortnites Shop könnt ihr den Eddie-Brook-Skin kaufen. Mit seinem integrierten Emote könnt ihr Venom entfesseln, wenn euch eure Team-Kameraden auf die Nerven gehen. Natürlich könnt ihr auch direkt als Venom in den Kampf starten und euch später mit dem Emote wieder zurückverwandeln. Eine Spitzhacke mit dem Namen "Symbiontensense" vervollständigt das Outfit.

Ein Venom-Paket mit weiteren Gegenständen, mit einem Comic-basierten Skin und dem Emoticon "Leckerer Snack der anderen Art" sind darin enthalten. Den Hängegleiter "Symbiotensegel" und den Kondensstreifen "Symbiotische Spur" könnt ihr separat im Shop erwerben. Es gibt also wieder viele Möglichkeiten, den Geldbeutel zu leeren oder das neue Crossover gekonnt zu ignorieren. Die Wahl liegt bei euch.