Innistrad: Mitternachtsjagd für Magic: The Gathering ist ab sofort erhältlich

Das Kartenspiel Magic: The Gathering von Wizards of the Coast ist um ein weiteres Set reicher geworden.

Innistrad: Mitternachtsjagd ist ab sofort beim Karten-Dealer eures Vertrauens erhältlich.

"Innistrad: Mitternachtsjagd teleportiert Fans und Neuankömmlinge zu der beliebten Ebene Innistrads, doch dieses Mal müssen Spieler zu dem werden, was sie fürchten um zu überleben", heißt es. "Alles dreht sich um Werwölfe, denn die Story von Innistrad: Mitternachtsjagd stellt das Harvesttide Festival in den Mittelpunkt. Hier nehmen Menschen und Warlocks ein Ritual vor, um die Balance auf Innistrad aufrecht zu erhalten. Jedoch kehrt die Dunkelheit immer näher..."

Irgendwas ist ja immer... Die Karten des neuen Sets bekommt ihr im Set-Booster und im Booster-Display, in Sammler-Boostern (auch als Display), im Draft-Booster-Display sowie als Commander-Decks.

Innistrad: Mitternachtsjagd ist das neueste Set für MTG.

Anlässlich der Veröffentlichung des neuen Sets machen indes Werwölfe die Straßen europäischer Städte unsicher, zum Beispiel in Berlin. Hier gibt's weitere Infos zur so genannten Lycanspiracy.

Übrigens könnt ihr drei kostenlose Booster des neuen Sets für Magic: The Gathering Arena erhalten, indem ihr diesem Link folgt.