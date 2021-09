Neuer Termin für die Life is Strange: Remastered Collection - Release am 1. Februar 2022

Der neue Release-Termin für Square Enix' Life is Strange: Remastered Collection steht fest.

Bis ihr die Collection spielen könnt, dauert's aber noch ein paar Monate.

Geduld bis 2022 gefragt

Am 1. Februar 2022 soll die Life is Strange: Remastered Collection nun auf den Markt kommen. Sie umfasst sowohl das erste Life is Strange als auch Life is Strange: Before the Storm.

Unter anderem werden dafür die Charakter- und Umgebungsgrafik überarbeitet und es gibt Verbesserungen bei Engine und Ausleuchtung.

Durch Motion Capture erwarten euch neue Gesichtsanimationen und darüber hinaus sind die Deluxe-Inhalte von Before the Storm enthalten.

Veröffentlicht wird die Remastered Collection für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC und Google Stadia. Auf PS5 und Xbox Series X/S könnt ihr sie darüber hinaus ebenfalls kaufen und spielen.