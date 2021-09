The Crew: Geleakte Screenshots deuten auf ein neues Spiel hin

Ein Dataminer hat Hinweise auf ein neues Spiel zu The Crew gefunden. Dabei handelt es sich um Screenshots, die in den Dateien von The Crew 2 aufgetaucht sind und den Namen "Projekt Orlando" tragen.

Bilder sagen mehr als 1.000 Worte

Am Donnerstag hat Reddit-Nutzer RacingGameGuru0300 - welch passender Name - die Bilder auf Imgur hochgeladen. Die Screenshots sollen schon seit einer Weile in den Spieldaten zu finden sein und zeigen einen hawaiianischen Schauplatz.

In einer der Dateien wird das Spiel sogar minimal umschrieben. Dort heißt es, das Projekt sei "ein atemloses Crew-gegen-Crew-Rennen mit bis zu 100 Spielern, bei dem die Fahrzeuge auf drei verschiedenen Strecken wechseln".

Den Namen Orlando hat Ubisoft hier schlau gewählt, denn ein ursprünglich geplanter DLC trug ebenfalls diesen Namen. So würde sicher niemand Verdacht schöpfen, sollte sich dahinter wirklich ein neuer Teil der Serie verbergen.

Ein Insider packt aus

Tom Henderson, der Insider des Vertrauens, hat dazu ebenfalls etwas zu sagen - und wenn er das tut, muss ja irgendwas dran sein, habe ich so gehört. Laut Henderson soll Entwickler Ubisoft das Open-World-Rennspiel "überarbeitet" haben. Er behauptet sogar, dass das Spiel "eigentlich kein The-Crew-2-DLC" ist.

Project ORLANDO by Ubisoft Ivory Tower has leaked on Reddit - https://t.co/NxxrM3L3a7



The game is not actually The Crew 2 DLC. It's currently just dubbed as "The Crew: Orlando" and is a completely new game with a new driving engine. Currently in pre-Alpha & no set release date. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 24, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Es trägt derzeit nur den Namen 'The Crew: Orlando' und ist ein komplett neues Spiel mit einer neuen Fahr-Engine. Es befindet sich derzeit in der Pre-Alpha-Phase und hat keinen festen Veröffentlichungstermin."

Auf die Frage, ob es sich hierbei um ein Reboot handeln könnte, antwortete Henderson: "Ich bin mir nicht sicher. Ich habe gehört, dass sie mit The Crew 2 nicht zufrieden waren und einfach alles überarbeitet haben... Es ist also eine Möglichkeit."

The Crew erschien im Jahr 2014 und The Crew 2 vier Jahre darauf. Behält Ubisoft die Abstände zwischen den Veröffentlichungen bei, so scheint es sogar recht wahrscheinlich, dass nächstes Jahr ein neuer Ableger der Reihe erscheint.