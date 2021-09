Marvel's Avengers' Spider-Man bekommt Story und Zwischensequenzen

Crystal Dynamics, die Macher von Marvel's Avengers, bestätigten nun, dass das kommende Hero-Event zu Spider-Man seine eigene Story-Mission und Zwischensequenzen haben wird. Das Event kommt exklusiv auf die PlayStation-Konsolen.

Viel war bisher nicht über das neue Abenteuer des Spinnen-Helden bekannt. Auf dem Discord-Server des Spiels hat Dan Matlack von Crystal Dynamics aber nun auf die Frage eines Nutzers geantwortet. Dieser wollte wissen, ob Spider-Man nun eine Story haben wird oder nicht (danke, MP1st).

"Spider-Man ist das, was wir ein 'Event' nennen, also wird er mit Sicherheit Zwischensequenzen und eine Geschichte haben", antwortete Matlack. In einem weiteren Kommentar verriet er, dass der Klaw-Raid des Spiels trotz seiner "vertrauten Umgebungen" eine völlig "einzigartige" Erfahrung sein werde.

Der erste Raid für Marvel's Avengers und Spider-Man sollen im Herbst oder Winter dieses Jahres erscheinen. Diese Informationen stammen aus der aktuellen Roadmap. Hier könnt ihr den Plan noch einmal ansehen: