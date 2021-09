Battlefield 2042 Leak: Beta-Phase soll Anfang Oktober starten

Der Starttermin der Beta von DICE' Battlefield 2042 wurde über die chinesische Video-Sharing-Plattform Bilibili geleakt.

Vieles deutet auf das Datum im Oktober hin

Einer Werbung auf der Webseite zufolge soll die Testphase am 6. Oktober 2021 starten und sich bis zum 9. Oktober 2021 erstrecken.

Bilibili has seemingly leaked the #BATTLEFIELD2042 Beta dates. pic.twitter.com/NsmHI2GdM3 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 27, 2021

Mitte des Monats behauptete auch Tom Henderson, der Branchen-Insider des Vertrauens, dass die Beta am 6. Oktober 2021 für Vorbesteller starten und ab dem 8. Oktober 2021 für alle anderen Spieler verfügbar sein wird. Diese Aussage deckt sich mit dem aktuellen Leak.

Zur selben Zeit verkündete Electronic Arts die Verschiebung von Battlefield 2042 auf den 19. November 2021. Durch die Corona-Pandemie war es vielen Mitarbeitern noch nicht möglich, ins Studio zurückzukehren, was letztendlich zur Verzögerung führte.

Oskar Gabrielson, Vice-Präsident von DICE, sagte dazu kürzlich: "Die Entwicklung der nächsten Generation von Battlefield während einer globalen Pandemie hat unsere Entwicklungsteams vor unvorhergesehene Herausforderungen gestellt. In Anbetracht der Größe und des Umfangs des Spiels hatten wir gehofft, dass unsere Teams auf dem Weg zur Veröffentlichung wieder gemeinsam in unseren Studios sein würden."

"Angesichts der aktuellen Umstände, die das nicht zulassen, und angesichts der harten Arbeit, die die Teams von zu Hause aus leisten, halten wir es für wichtig, uns die zusätzliche Zeit zu nehmen, um die Vision von Battlefield 2042 für unsere Spieler zu verwirklichen. Euer Enthusiasmus für das Spiel war sehr inspirierend. Wir glauben an das Spiel, das wir machen, und wir danken euch für eure Geduld, während wir dem Erlebnis den letzten Schliff geben."

Ankündigung des Beta-Termins laut Plan bereits morgen

Erst gestern sagte Henderson, dass eine offizielle Ankündigung der Beta und ein dazugehöriger Trailer für den 29. September 2021 geplant waren - der Bilibili-Leak könnte dieses Vorhaben allerdings beeinträchtigen.

Couple of things;



It says events from Oct 6th - 9th (doesn't mean the Beta ends then).



It?s from the Bilibili live stream page, and BF2042 was recently added to the general categories section.



BF2042 has an official account on Bilibili, so the info is real. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 27, 2021

Henderson gibt außerdem zu Bedenken, dass nach dem 9. Oktober 2021 noch nicht Schluss mit der Testphase sein muss. Da Battlefield 2042 einen offiziellen Account auf Bilibili hat und das Spiel dort bereits eine eigene Kategorie besitzt, schlussfolgert er, dass es sich hierbei um eine echte Information handeln muss.