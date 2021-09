Nach dem großen Erfolg von Disco Elysium im Jahr 2019 schafft es der "Final Cut" nun endlich auf alle Plattformen. Am 12. Oktober 2021 erscheint die Xbox-Version und am 9. November 2021 kommt das Spiel physisch in den Einzelhandel.

