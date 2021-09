Der kleine AiAi ist bis zum Ende des Monats in Fall Guys zu sehen. Ab sofort könnt ihr das Kostüm im Dschungelchaos der Bohnen spielen. Damit feiert Super Monkey Ball den bevorstehenden Release und gleichzeitig das 20-jährige Jubiläum.

