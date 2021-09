Epic Games stellt eine neue Reihe von Fortnite-Musik-Shows vor, die am 1. Oktober 2021 mit einem ägyptischen Sänger an den Start gehen soll. Das Event kann via Bild-im-Bild oder im Battle-Royale-Modus angesehen werden.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings