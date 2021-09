Games with Gold: Kostenlose Spiele für Oktober bestätigt

Microsoft hat am Abend die Games with Gold für den Oktober 2021 bestätigt.

Einmal mehr bekommt ihr als Xbox-Live-Goldmitglied (oder mit dem Xbox Game Pass Ultimate) Zugriff auf vier neue Titel.

Science-Fiction-Shooter und Parkour-Hindernisläufe

Spiel Nummer eins ist der Science-Fiction-Shooter Aaero, der vom 1. bis 31. Oktober 2021 auf Xbox Series X/S und Xbox One verfügbar ist. Hier rast ihr durch die Level und jagt nach Lichtbändern, während ihr euch von der Energie der Spielmusik leiten lasst.

Vom 16. Oktober bis 15. November ist Hover auf Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich. Ihr stellt ihr euch anspruchsvollen Parkour-Hindernisläufen, entweder alleine oder gemeinsam mit anderen im Multiplayer-Modus.

Zwei Klassiker

Für Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360 steht vom 1. bis 15. Oktober zum einen Castlevania: Harmony of Despair auf dem Programm. Gemeinsam mit den berühmtesten Helden der Serie stellt ihr euch in dessen 2D-Welt eurer Nemesis Dracula.

Und vom 16. bis 31. Oktober bekommt ihr zu guter Letzt noch Resident Evil Code: Veronica X auf Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox 360. Drei Monate nach der Zerstörung von Raccoon City reist Clair Redfield darin nach Europa, um nach ihrem Bruder zu suchen.