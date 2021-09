Halo Infinite: Zweite Runde des Multiplayer-Tests steht am Wochenende allen Xbox Insidern offen

Wer zu den Xbox-Insidern gehört, kann an diesem Wochenende in den Multiplayer-Test von 343 Industries' Halo Infinite starten, den der steht dann allen Insidern offen.

Lust, mit dabei zu sein? Noch könnt ihr euch rechtzeitig für das Insider-Programm anmelden, indem ihr die Xbox-Insider-App aus dem Microsoft Store installiert. Die Testphase, mit der ihr Einblicke in die Multiplayer-Komponente von Halo Infinite bekommt, startet am 1. Oktober 2021 und läuft bis zum 3. Oktober 2021.

Report in, Spartan. All #XboxInsiders on Xbox are invited to join Weekend 2 of the #HaloInfinite Tech Preview! Check the Xbox Insider Hub app for details. Not an Xbox Insider? Joining takes seconds--just install the Xbox Insider Hub app from the Store! https://t.co/TuU5uoNHw6 pic.twitter.com/dTB1NpPbKm — Xbox Insider (@xboxinsider) September 27, 2021

Die zweite Tech Preview umfasst unter anderem den großen 12vs12-Modus. Damit es für jede Aktivität genügend Teilnehmer gibt und 343 Industries seine Server unter Vollbelastung testen kann, sind die Multiplayer-Modi nur an bestimmten Zeiten freigeschaltet.

Um diese Uhrzeiten könnt ihr euch in die actionreichen Gefechte stürzen:

Donnerstag, 30. September 2021: Der Test steht zum Download bereit. Offline-Features sind verfügbar.

Freitag, 1. Oktober 2021: 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr und nachts um 2:00 Uhr bis 6:00 Uhr

Samstag, 2. Oktober 2021: 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr und nachts um 2:00 Uhr bis 6:00 Uhr

Sonntag, 3. Oktober 2021: 19:00 Uhr bis 23:00 Uhr und nachts um 2:00 Uhr bis 6:00 Uhr

Montag, 4. Oktober 2021: Die zweite Test-Phase endet um 19:00 Uhr

Alle weiteren Daten findet ihr in diesem Artikel. Halo Infinite von Entwickler 343 Industries erscheint am 15. November 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One und PC.