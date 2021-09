Marvel's Avengers ist ab dem 30. September im Xbox Game Pass

Xbox kündigte heute spontan an, dass Crystal Dynamics' Marvel's Avengers noch diese Woche in den Xbox Game Pass eilt, um die Langeweile aus eurem Wochenende zu vertreiben - eine wahre Heldentat.

Helden-Abo bei Xbox

Ab Donnerstag, den 30. September 2021, könnt ihr Marvel's Avengers inklusive aller zuvor veröffentlichten kostenlosen Inhalte mit dem Game Pass für PC, Konsole und Cloud zocken. Inzwischen gibt es vier Story-Kampagnen und eine Online-Multiplayer-Welt zu entdecken. Auch die aktuelle Black-Panther-Erweiterung Krieg um Wakanda ist im Paket enthalten.

Kommende Updates, neue spielbare Helden, Missionen, Bösewichte, Kampagnen und Events stehen den Mitgliedern des Game Passes ebenfalls zur Verfügung. Auf der Xbox Series X oder S könnt ihr sogar die optimierte Version des Spiels erleben. Weitere Informationen gibt es bei Xbox.

In Marvel's Avengers könnt ihr in die Kostüme eurer liebsten Helden schlüpfen und mit ihnen das Böse bekämpfen. Das könnt ihr allein in den Kampagnen oder mit bis zu drei Freunden online tun. Auf eurem Weg schaltet ihr Fähigkeiten frei und könnt eure Superhelden personalisieren.

Das Action-Adventure erschien am 4. September 2020 für PC, PlayStation und Xbox. Erst gestern bestätigte Entwickler Crystal Dynamics, dass die neue Erweiterung zu Spider-Man eine Story und Zwischensequenzen bekommen soll. Der rote Fadenzieher kommt wohl noch dieses Jahr zu Marvel's Avengers.