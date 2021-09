Stellenanzeigen von Guerrilla deuten auf ein neues Multiplayer-Projekt im Horizon-Universum hin

Guerrilla Games, der Entwickler hinter Horizon: Forbidden West, sucht neues Personal, dass auf Online-Spiele spezialisiert ist. Damit hat das Studio die Flamme in der Gerüchteküche entfacht.

Zwei Stellenanzeigen mit Online-Bezug

Die Stellenanzeigen, von denen hier die Rede ist, wurden in dieser Woche veröffentlicht. Gesucht wird ein Senior Social Systems Designer "mit einer Leidenschaft für Spielergemeinschaften und soziale Funktionen", der kreative Wege dafür findet, "wie sich Spieler im Spiel mit anderen verbinden können".

Den erfolgreichen Bewerber erwartet ein Kernteam aus mehreren Designern, "das sich auf soziale Systeme und Spielerinteraktionen konzentriert, und die Verantwortung übernimmt, um die Qualität der Features zu gewährleisten."

Zusammen metallische Monster erledigen? Vielleicht arbeitet Guerilla Games gerade an einem solchen Projekt.

Als Teil des Teams wird es die Aufgabe des neuen Mitglieds sein, "Spieler in soziale Interaktionen einzubinden, um dauerhafte Beziehungen zu schaffen, und kompatible Spieler gildenähnliche Gruppen bilden zu lassen, um gemeinsam zu erkunden".

Zusätzlich such Guerrilla einen Senior Game Writer, der möglicherweise ebenfalls an dem neuen Projekt arbeiten wird. Sicher ist das aber nicht. Hier wird eine Person mit "umfangreichem Wissen über Geschichten und narratives Design in Open-World-RPGs, Online-Spielen und MMORPGs" gesucht, die für "Missionen, Quests und narratives Design" verantwortlich ist.

Könnte das ein Horizon-Multiplayer-Titel sein?

Wie VGC berichtet, hat das Studio schon länger einen Multiplayer-Modus für Horizon geplant. Sicher ist nur, dass dieser im kommenden Spiel Horizon: Forbidden West nicht enthalten sein wird. Ein Koop-Modus sei laut den Quellen ursprünglich für Horizon: Zero Dawn angedacht gewesen, wurde aber verworfen, damit sich die Entwickler auf andere Bereiche des Games konzentrieren konnten.

Schade, denn sonst hätten wir im Stil von Monster Hunter mit mehreren Mitspielern gegen große Maschinenbosse antreten können. Vielleicht kommt ein solches Konzept in einem späteren Projekt - etwa einem Online-Ableger oder Horizon 3, wie VGCs Quellen vermuten.

Die wunderschöne Welt von Horizon ist es auf jeden Fall wert, gemeinsam genossen zu werden.