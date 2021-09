Metal Gear trifft Nackte Kanone: Unmetal ist eine zur Abwechslung gelungene Spiele-Parodie

Humor in Games ist eine knifflige Angelegenheit! Schon in Filmen und Serien ist selbst das lustigste Skript nur so gut wie das Timing und die Darbietung der Schauspieler - und in Videospielen ist das Timing oft genug dem Gameplay untergeordnet. Dazu kommt, dass ausgereifte, auf den Punkt sitzende Dialogbücher in Spielen nicht die höchste Priorität haben und dass das sogenannte "Punch-up" - eine Überarbeitung des Skripts von etwaigen externen Autoren - eher selten betrieben wird.

Unmetal Entwickler / Publisher: Fran Games / Versus Evil

Fran Games / Versus Evil Plattform: Switch, PlayStation, Xbox, Vita

Switch, PlayStation, Xbox, Vita Preis: ca. 14 Euro

Unmetal von Fran Games, das endlich auch auf anderen Plattformen als der Switch erhältlich ist, macht jetzt vieles richtig, indem es den absurden Blödsinn-Humor von Zucker-Abrahams-Filmen der Marke Nackte Kanone oder Hot Shots mit den Mitteln eines Spieles wiedergibt. Sprich: Oft genug passieren überraschende Dinge, die man so nicht auf dem Zettel hatte und die in ihrer bisweilen peinlich fehlplatzierten Art auf dem falschen Fuß erwischen. Ich musste lachen. Mehrmals. Dieser Mix aus Point-and-Klick-artiger Inventar-Kombiniererei und dem seichten Stealth der MSX-Metal-Gears läuft einfach herrlich neben der Spur.

Timed eure Attacke genau. Steht ihr beim Nieser der Wache in Hörreichweite, muss Jesse einfach 'Gesundheit' sagen und verrät seine Position. Humor als Gameplay-Element. Fein!

Ich muss sagen, dass ich nicht sicher bin, ob wirklich alles davon so beabsichtigt war. Schaut und hört man vornehmlich muttersprachlich englische Produktionen, merkt man dem Skript und dem betont trashigen Voice Acting an, dass es nicht aus den USA oder Großbritannien kommt. Etwas an der Wortwahl und der Tonalität der Sprecher wirkt hier und da ein bisschen aus dem Tritt und nicht jeder Wortwitz zündet. Manches Mal funktioniert es aber umso besser. Ich wusste zum Beispiel direkt nach der ersten Szene, dass ich mögen würde, wie dieses Spiel tickt.

Ein ganz normaler, unbescholtener Zivilist - in Stirnband und Camo-Kleidung Beispiel? Nun, Jesse Fox wird als ganz normaler Zivilist (!) für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat (!!) von einem Militärregime eingeknastet. Die Geschichte seines Ausbruchs erzählt er in Rückblenden dem US-Militär, das ihn verhört, nachdem er mit einem russischen Kampfhubschrauber in Amerika abgestürzt ist. Auf die Frage, ob Jesse ein russischer Spion sei (wegen des Hind-D Helis zum Beispiel), entgegnet ein hörbar ehrlich von der Frage irritierter Jesse, dass er privat auch einen Toyota fahre und ob er deshalb gleich Japaner sei. Ich mag diese Art von zur Schau getragener Blödheit einfach wahnsinnig gern, obwohl es natürlich nicht die hohe Kunst des feinen Humors ist. Wiederum: Viel geht auch daneben, die Abwesenheit einer Humorreaktion merkt man dann immer ziemlich deutlich, aber man kann es diesem Spiel eigentlich nicht übelnehmen, wenn man dann doch immer wieder kurz lachen muss. Sei es nur, weil ihr was Dämliches ausprobiert habt und der Verhörleiter eure spielerische Metal-Gear-Rückblende unterbricht, um mal nachzuhaken, was das eigentlich sollte. Oder weil ihr beim zwanghaften Looten überwältigter Gegner einem einäugigen Opfer schonmal die Augenklappe (zur Entrüstung des Ermittlers) abnehmt und anschließend auch noch das Glasauge (!?), wie auch immer das möglich ist. Oder weil ihr euch an eine verschnupfte Wache heranschleicht und aufpassen müsst, ihr beim Nieser nicht zu nahe zu kommen, weil Jesse sonst noch vor dem Takedown "Gesundheit!" sagt und dadurch entdeckt wird (und Gegner zu erledigen, die euch entdeckt haben, wirft keine Erfahrungspunkte ab!). Oder sei es die kleine Tatsache, dass jede der Wachen "Mike" zu heißen scheint, was man durchaus auch Jesses schlechter Erinnerung zuschreiben kann, die sich in besagten Wahlmöglichkeiten ausdrückt. Ein paar Gags könnten auch von Kojima selbst kommen. Wie auch die Gestaltung diverser visueller Elemente hier. Das kommt recht häufig zum Tragen. Waren es eine oder zwei Wachen im nächsten Raum? Eure Entscheidung. Schläft der Gefängniswärter, als ihr den Zellentrakt betretet oder entdeckt er euch sofort? Solche Dinge. Wie immer gilt: Nicht alles ist lustig, manches irritiert, aber die guten Gags und die Menge an Überraschungen halten das Spiel durchweg auf der sympathischen, neugierig machenden Seite. Es hilft, dass das Stealth Spaß macht und die Pixelart mit netten, lustigen Details nicht geizt. Etwa, wenn ihr über betäubte Wachen drüberlauft und diese unter Schmerzen zucken.