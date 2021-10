Alt+F40: Warum wir kein Half-Life 3 bekommen, am Beispiel von Industria

Wie war eure Woche so? Meine war dominiert von kranken Kindern (eines Durchfall, das andere erkältet), die nicht in die Kita konnten. Dabei dachte ich letzte Woche noch, wir wären über den Berg. Pustekuchen! Da wir beide berufstätig sind, verhältnismäßig spät Nachwuchs bekommen haben und nicht so wirklich in "Mal-eben-die-Kids-vorbeibringen"-Nähe zu unseren nicht mehr ganz so jungen Eltern leben, sind kranke Kinder ... na ja, ich bin mal ehrlich und sage "ein Problem". Zumindest, wenn man Sachen zu erledigen hat. Die macht man dann Abends oder Nachts, was ein großer, endlos schlauchender Spaß ist, denn es ist ja nicht so, dass die Kinder "normal" drauf wären und einen schlafen lassen würden.

Der Kleine fieberte ganz ordentlich, war das, was man in der Fachsprache "gehörig matschig" nennt und der Große hustete wie zwei Schachteln am Tag. Nun ist es ja aber so, dass sie trotzdem Dinge machen und versuchen wollen, die ihnen dann grundsätzlich nicht gelingen, weil ihre Körper nicht so wollen, wie sie. Die Geduld, das auszuhalten, schrumpft dank des allgemeinen Unwohlseins gleichzeitig auf ein Minimum und so ist die Zündschnur an solchen Tagen wahnsinnig kurz. Beste Voraussetzungen, ihnen zu erklären, dass man besser nicht unter Leute geht, weil man niemanden anstecken will. Was wollte ich eigentlich sagen? Ach ja, allzu viel habe ich diese Woche nicht gespielt, wenn man von Far Cry 6 mal absieht. Seht es mir nach.

Inhalt

Industria ist ein guter Versuch, Half-Life-Magie einzufangen, der niemals gelingen konnte Für Industria hat es trotzdem gereicht. Das recht kurze Spiel vom deutsch/schottischen Indie-Studio Bleakmill macht vor allem durch seine visuellen und spielerischen Parallelen zu Half-Life auf sich aufmerksam. Dafür, dass es von nur zwei Leuten entwickelt wurde, ist es irre beeindruckend. Los geht's in Ost-Berlin, 1989. Als Wissenschaftlerin Nora, die an einem mysteriösen Projekt arbeitet, macht ihr euch am Abend des Mauerfalls auf die Suche nach eurem verschwundenen Kollegen Walter und werdet in eine geheimnisvolle Parallelwelt transportiert. Hier trifft Prä-Plattenbau-Ostblock-Architektur auf stählern dampfende, fremdartige Apparaturen ungeklärter Herkunft und tödliche Roboter. Das Spiel hat hier und da noch sehr unfertige Züge und endet sehr abrupt. Aber es stecken viele clevere Einfälle für spannendes Szenario-Design darin. Man kann nicht leugnen, dass es unterm Strich wie eine Fingerübung von Jungentwicklern wirkt. Aber von Leuten, deren weiteres Schaffen man dringend im Auge behalten sollte. So poliert wie hier sieht es nicht überall aus. Aber es zeigt schon das Händchen von Bleakmill, Orte mit Sogkraft zu entwerfen. Außerdem hat mich Industria wohlig daran erinnert, mit welchen großen Augen ich vor 17 Jahren durch City 17 geschlendert bin, nur um mir zugleich vor Augen zu führen, warum es immer noch kein Half-Life 3 gibt und weshalb das vielleicht immer so bleiben wird. Egal wie sehr sein dystoptisch-evokativer Look und sein Talent, die Welt die Geschichte erzählen zu lassen, doch das erste ist, was einem einfällt, wenn man an Half-Life 2 zurückdenkt: Das allein war es nicht, weshalb man sich zähneknirschend Steam auf den PC runterlud. Half-Life 2 war ein Quantensprung, der Fortschritte in Sachen Technologie in maximalen Spieldesign-Ertrag ummünzte. Das ist heute nicht mehr ohne weiteres möglich, ohne einen vergleichbaren Sprung - schon gar nicht von einem so kleinen Team wie es Bleakmill ist. Nicht, dass der Versuch an sich verwerflich wäre. Teil eins war schon berühmt dafür, dass es 1998 mit spannenden Skript-Sequenzen und gut geschriebener Geschichte nachhaltig prägte, wie wir heute narrative Videospiele erleben (auch wenn Unreal-1-Fans da sicher ein Wörtchen mitreden wollen). Teil zwei perfektionierte nicht nur dieses Handwerk, es brachte auch noch bislang ungekannt lebensnahe Charaktere mit, Alyx zum Beispiel. Vor allem aber lehrte es den Games Physik, ein Bereich, in dem selbst heute noch viele Titel schwächeln. Im Grunde war seinerzeit undenkbar, wie viele manipulierbare Objekte in der Spielumgebung von Half-Life 2 herumlagen. Was man nicht alles um- oder durch die Gegend werfen konnte, was in anderen Spielen so angenagelt und unverrückbar mit der Welt verschmolzen war, dass es einen fahrenden ICE aufgehalten hätte. Treppenaufgänge mit Betten und alten Matratzen zumüllen, um Wege zu versperren, Holzbohlen mit der Gravity Gun als Projektile verschießen. Wippen mit Ziegeln beschweren, Wasserstände manipulieren. Das war revolutionärer Kram und riss Barrieren zwischen User und Spieluniversum nieder. Totale Immersion. STRIIIIIIDEEEEER! So intensiv hat man das niemals wieder erlebt und die Technik war ein integraler Teil dieses Erlebnisses. Das ist der Maßstab, an dem vermutlich auch Valve selbst jeden neuen Entwurf für eine Fortsetzung misst, um ihn dann zu verwerfen. Sicher könnte man auch einfach einen spannenden, ausgewogenen Shooter mit toller Grafik und schönem World-Building veröffentlichen, der die Geschichte fortsetzt. Ein Half-Life war aber immer irgendwo auch eine kleine Gaming-Revolution - und bevor Valve nicht die zündende Idee hat, genau das heute wieder zu gewährleisten, bekommen wir auch kein Half-Life 3. Und ich glaube, es ist mir sogar lieber so. Bleakmill jedoch? Ja, die dürfen gerne wieder einen Anlauf auf einen hirnverbiegenden, außerweltlichen Shooter wagen - diesmal vielleicht mit etwas Verstärkung und aller Zeit, die sie benötigen.