Gewinnt zwei Mal eine Polk React Soundbar mit Alexa Sprachsteuerung

Unser Adventskalender mit 24 Gewinnen geht in die nächste Runde. Jeden Tag gibt es bei uns ab 12 Uhr Preise aus dem Bereich Gaming und Technik abzustauben. Bis zum 26.12. habt ihr Chance auf alle Präsente und hier findet ihr noch einmal einen Überblick über die Türchen im Eurogamer Weihnachtsgewinnspiel.

Im 5. Türchen gibt es nicht nur eine, sondern gleich zwei Polk Soundbars, die uns für unser Weihnachtsgewinnspiel zur Verfügung gestellt wurden.

Zwei Glückliche können eine schicke Polk React Soundbar gewinnen!

Mit der Soundbar React könnt ihr euch rundum beschallen lassen. Sie liefert nämlich Surround-Sound für zu Hause ohne zusätzliche Lautsprecher dank der Zusammenarbeit mit Dolby und DTS. Egal, ob für Musik oder Gaming-Sound sorgt das Teil für den nötigen Wumms in den eigenen vier Wänden und funktioniert mit verschiedenen TV-Geräten und Fernbedienungen. Dabei ist die React schön flach und mit einem dezenten, grauen Design angenehm unauffällig und steht nicht lästig im Weg - egal ob in der Zockerhöhle oder dem Wohnzimmer.

So macht sich die Polk React Soundbar als Zubehör zum TV im Wohnzimmer

Ansonsten hat das kleine, aber effektive Stück Technik eine integrierte Alexa-Sprachsteuerung. Das ist dann besonders für meine verwöhnte Generation klasse, die nicht einmal mehr Lust hat, ein paar Knöpfe zu drücken: Auf der Fernbedienung zur Soundbar könnt ihr nicht nur Modi und Co. mit Tastendruck ändern (wie so ein Höhlenmensch!), sondern auch einfach bequem ansagen, was ihr wollt. Wenn der Ton zum Beispiel zu laut ist, könnt ihr einfach "ALEXA!" über die Musik brüllen (sicher auch ein wiederholter Höhepunkt für die Nachbarn).

Die 88 cm breite und knapp drei Kilogramm schwere Soundbar wartet mit jeweils zwei Hoch-, Mittel- und Tieftönern auf und lässt sich optional mit Subwoofer und Surround-Boxen erweitern. Aber auch so gibt sie sich mit verscheidenden Klan-Modi für Film, Sport und Musik sowie einem Nach-Modus zur Schonung der Nachbarschaft einstellen. Die Polk React nutzt die Voice Adjust Technik, um in Filmen Sprache klar und deutlich ausgewogen rüberzubringen und so steht Film- und Gaming-Abenden klanglich nichts im Wege.

Steuern könnt ihr die Polk Soundbar über die Fernbedienung oder mit Spracheingabe. Außerdem wird dank ARC-HDMI praktisch jede TV-Fernbedienung unterstützt.

Wenn ihr euch diesen Spaß nicht entgehen lassen wollt, könnt ihr jetzt beim Gewinnspiel mitmachen und vielleicht die beiden Geräte abstauben. Ihr seid trotzdem noch unschlüssig, ob ihr die schmucken Teile wirklich haben wollt, obwohl ihr hier was komplett gratis bekommt? Na gut, wenn ihr dem geschenkten Gaul wirklich ins Maul schauen und euch noch genauer über das schmucke Gerät informieren wollt, gibt es auf der Webseite von Polk noch einige Eindrücke.

