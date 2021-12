Gewinnt ein EPOS Gaming Paket: H6PRO, B20 and GSX 1000

Auch zu Nikolaus gibt es im großen Eurogamer-Weihnachtsgewinnspiel einen coolen Preis abzustauben. Da ist es dann auch gar nicht mehr schlimm, wenn der Stiefel nicht so voll war wie erhofft. Statt Hardware oder Spielen gibt es diesmal ein etwas anderes Präsent, dass ihr euch selbst oder euren Liebsten schenken könnt. Bis zum 26. Dezember habt ihr Zeit bei der Verlosung mitzumachen, bei der täglich um 12:00 Uhr neue Gewinne dazukommen.

Gaming am PC macht Spaß! Und es macht noch mehr Spaß, wenn man das richtige Equipment hat. Ein gutes Headset, eine gute Soundkarte und ein gutes Mikrofon, das sind alles keine unwichtigen Sachen, wenn man erst einmal Candy Crush hinter sich gelassen hat. Aber wem erzähle ich das, das wisst ihr selbst und deshalb verlosen wir hier auch ein solches Set essenzieller Gaming-Accessoires von EPOS.

Den Auftakt macht das EPOS H6PRO, ein Profi-Headset mit all den Qualitäten, die man sich wünscht. Da wäre erst einmal ein eleganter, dem Preis von etwa 180 Euro angemessener moderner Look, wie man ihn sich wünscht, wenn nicht alles blinken soll. Das mit etwas über 300 Gramm recht leichte Set sitzt dank Memory-Schaum polstern auch nach Stunden noch sicher und vor allem recht atmungsaktiv, nicht unwichtig bei einem umschließenden Hörer.

Die 42mm Treiber produzieren satten Sound, der in Richtung neutral geht, ohne die bei Gaming-Sets leider immer noch verbreiteten übertriebenen Bässe, die alles andere auffressen. Nein, das EPOS H6PRO gibt sich erfolgreich alle Mühe das ganze Klangspektrum zu bieten, von dynamischen Höhen runter zu tiefsten Bässen, ohne etwas zu verschlucken. 3D-Audio und 3D-Tempest werden unterstützt, was immer ein Bonus ist. Das Mikrofon klappt praktisch auf Mute, wenn ihr es hochstellt und ist abnehmbar. Das ist in diesem Falle klasse, denn zu dem Set, das ihr hier gewinnt, gehört ja noch mehr.

Da wäre nämlich das EPOS B20 Streaming Mikrofon, ein Multi-Pattern-USB-Mikrofon im Wert von 200 Euro. Das Plug-and-play-Mikrofon ist dabei sehr vielseitig, was seine Umgebung und den Einsatzzweck angeht. Per Regler am Mikrofon selbst schaltet ihr direkt zwischen Omnidirektional, Stereo, Cardioid oder Bidirektional um, ohne groß schauen zu müssen, wie man das EPOS B20 nun positionieren muss. Die 24-Bit-Aufnahme mit einem 48-48k Frequenzbereich fängt alles naturgetreu ein, sodass ihr immer, egal ob beim Spielen, Streamen oder sonstigen Aufnahmen, bestens klingt.

Der Klang kann aber immer nur so gut sein, wie es die Soundkarte zulässt und da kommt die EPOS | Sennheiser GSX 1000 im Wert von etwa 200 Euro ins Spiel. Die kleine, auf den ersten Blick unscheinbare Box hat es in sich. In ihr verbergen sich 24/96-HD-Soundqualitäten und eine speziell entwickelte 7.1-DSP-Engine, die für optimalen Klang sorgt, sobald ihr die Box per USB angeschlossen habt.

Aber auch in der Benutzung macht die winzige Box eine Menge her. Das silberne Rad ist nur Schau, sondern der Lautstärkeregler, vor allem aber könnt ihr mit den vier leuchtenden Balken in den Ecken zwischen vier Profilen direkt umschalten. In der Fläche in der Mitte habt ihr all die Einstellungen, die man im direkten Zugriff braucht: Wechsel zwischen Kopfhörer und Boxen, Stereo und 7.1, DSP-Art und mehr. Als jemand, der einen GSX 1000 seit gut zwei Jahren im Einsatz hat: Ist schon ein cooles Teil, das ihr hier gewinnen könnt!

Herzlichen Dank also an EPOS, mehr von ihren Produkten findet ihr auf der offiziellen Website von EPOS und um dieses tolle Set zu gewinnen, müsst ihr nur eine Frage beantworten. Wie immer, richtig oder falsch gibt es dabei nicht.

