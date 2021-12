Gewinnt einen von drei Snakebyte Gaming-Seat EVO für eure Zocker-Höhle

Das große Eurogamer-Weihnachtsgewinnspiel mit vielen tollen Preisen geht in die neunte Runde. Diesmal gibt einen kleinen Thron für eure kleine oder große Gaming-Ecke zu gewinnen. Einzige Bedingung? Ihr schickt die unten stehende Frage bis zum 26. Dezember ab, um an der Verlosung teilzunehmen.

Tut eurem Körper etwas Gutes

Hinter dem neunten Türchen verbirgt sich ein weiterer Gaming-Stuhl. Nein, sogar drei davon! So ein komfortables Möbelstück darf in keinem Zocker-Zimmer fehlen - immerhin soll euer Körper möglichst lange Sessions durchhalten, ohne, dass sich euer Rücken über die Belastung beschwert. Unser heutiger Preis stammt von Snakebyte (danke an dieser Stelle) und trägt den Namen Gaming:Seat EVO.

Hier seht ihr den gut gepolsterten Snakebyte Gaming-Seat EVO.

Mit seinem edlen schwarzen Design mit weißen Nähten passt der Gaming-Chair zu jeder RGB-Beleuchtung, aber auch zu schlichten Set-ups ohne bunte Lichter. Ein Nackenkissen und eine Lendenstütze sorgen für einen bequemen und anpassbaren Komfort des großen Stuhls. Das ist aber noch nicht alles, denn die Armlehnen sind extra stark gepolstert, die Sitzfläche bietet überdurchschnittlich viel Platz und kann dabei bis zu 139 Kilogramm tragen.

Der Snakebyte Gaming-Seat EVO besitzt außerdem einen Kunstleder-Bezug, lässt sich drehen und ist in der Höhe von 46 bis 54 Zentimeter verstellbar. Die Sitzbreite und die Sitztiefe messen jeweils 50 Zentimeter. Auf der Website von Snakebyte könnt ihr diesen bequemen Gefährten einmal genauer unter die Lupe nehmen oder nach anderen Sitzgelegenheiten stöbern.

Auch gut zu wissen: Snakebyte gibt fünf Jahre Garantie auf dieses Produkt. Hier kommt ihr zu unserem frischen Test zum Snakebyte Gaming-Seat EVO.

Sagt euch dieser schicke Stuhl zu? Worauf wartet ihr dann noch? Beantwortet einfach die folgende Frage und schon seid ihr im Lostopf für einen der drei Snakebyte Gaming-Seat EVO. Dabei ist es egal, welche Antwortmöglichkeit ihr wählt.

