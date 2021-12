Bericht: Ein Persona 3 Portable Remaster könnte schon in Arbeit sein

Dieses Jahr gab es einiges zu feiern für die Persona-Reihe, denn die bekannte Anime-Game-Franchise wurde dieses Jahr 25 und dazu gab es natürlich ein paar neue Ankündigungen. Im Rahmen dessen könnte demnächst auch noch ein weiteres Remaster enthüllt werden: Laut einem Insider soll eine Neuauflage von Persona 3 Portable auf dem Weg sein.

Der Teil stammt ursprünglich von 2009 und wurde für die Playstation Portable auf den Mark gebracht, laut dem Blogger "Zippo" soll es demnächst aber eine Neuauflage bekommen: "Persona 3 Portable bekommt ein Remaster. Multiplattform", heißt es auf seiner Blog-Seite.

Im Rahmen des 25. Geburtstags gab es von Atlus schon einige Persona-Enthüllungen.

Allzu viele Details zum Inhalt gibt es noch nicht, außer dass es sich laut VGC um einen aufgehübschten Port handeln wird, in dem ihr wohl auch die Möglichkeit bekommen sollt, eine weibliche Hauptfigur zu spielen. Außerdem sollt ihr in der Neuauflage des Anime-Rollenspiels mit euren Entscheidungen mehr Einfluss auf das Finale des Spiels haben.

Da diese Meldung noch nicht offiziell ist, muss man sie natürlich mit Vorsicht genießen, der Insider konnte aber schon eine Ankündigung von letzter Woche richtig vorhersagen. Die Switch-Version von Persona 4 Arena Ultimax, die letzte Woche offiziell für 2022 enthüllt wurde, kündigte Zippo zum Beispiel schon vorab an. Am Persona 3 Remaster könnte also etwas dran sein.

Die Ankündigungen aus dem großen Geburtstagsjahr und alle laufenden Projekte zur Persona-Franchise gibt es unter anderem auf der offiziellen Webseite - hier allerdings nur auf Japanisch. Ob und wann Persona 3 Portable von Atlus dann auf unsere aktuellen Plattformen kommt, erfahrt ihr aber sicher auch bei uns auf Deutsch.