Battlefield 2042 schrumpft sich gesund: Eroberung auf Next Gen jetzt mit 64 Spielern

Einer der größten Kritikpunkte, denen sich Battlefield 2042 zum Launch stellen musste, war die schiere Größe der Maps und das Anwachsen der Spielerzahl auf 128 auf Next-Gen-Plattformen und PC. Die Karten schienen einerseits zu weitläufig, die Action an den Hotspots und Objectives andererseits zu wuselig und chaotisch. Keine gute Mischung.

Eine Maßnahme, die das beheben könnte, probiert DICE dieser Tage aus, indem man die Allout-Warfare-Modi Eroberung (Conquest) und Durchbruch (Breakthrough) nun auf den kleineren Versionen der Karten mit nur 64 Spielern anbietet. Das dürfte darauf hinauslaufen, dass die Matches denen auf PS4 und Xbox One gleichen.

Dies gibt der Entwickler auf Twitter bekannt.

64 Player Conquest and Breakthrough are now available for a limited time in #Battlefield2042 on Xbox Series X|S, PlayStation 5 and PC?



Start playing the new experiences right now via the All-Out Warfare menu? pic.twitter.com/kkoBH6103L — Battlefield Direct Communication (@BattlefieldComm) December 14, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Diese Modi seien "für beschränkte Zeit" verfügbar, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie bei gutem Feedback wieder verschwinden.

Ich habe für euch in ein 64-Spieler Match auf der größten Karte Umbruch (die im Schnee) angeschaut und es fühlte sich direkt weniger zerfasert an - und selbstverständlich tut die halbierte Spielerzahl auch was für die Performance. Das Spiel lief für mich deutlich flüssiger.

Weiterhin verspricht DICE, dass der Rush-Modus, den viele Spieler in den letzten Tagen lobend hervorhoben, die Feiertage hindurch ebenfalls spielbar bleiben wird. Gute Nachrichten also. Seit Launch hat Battlefield nicht nur viel Kritik, sondern auch offenbar einen starken Rückgang der Spielerzahlen verkraften müssen. Zumindest auf Steam, wo man Zahlen einsehen kann, die recht nahe an der Realität sein dürften, geht es mit der Menge an aktiven Usern bergab.

Im Schweiße ihres Angesichts

Gleichzeitig muss man zugeben, dass DICE alles andere tut, als auf seinen Händen zu sitzen. Seit dem Launch haben diverse Updates die Technik, das Interface und die allgemeine Spielbarkeit substanziell verbessert. Das Team entfernte das erratische Streuverhalten der Schusswaffen, implementierte visuelle und akustische Hilfen für Support-Charaktere und vereinfachte das Waffenanpassungsmenü.

Vielleicht stellen ja die neuen kleineren Conquest-Matches eine Chance dar, die Außenwahrnehmung etwas zu bessern und die User-Zahlen zu stabilisieren.

Ich persönlich mag das Spiel, auch wenn es bisweilen meine Geduld strapaziert, wie unausgegoren und unfertig es wirkt. Ich schätze einfach Momente wie diese hier, von denen ich auch selbst schon ein paar reproduzieren konnte:

Here are our favourite Only in #Battlefield highlights ?

Sundance gasp, Oh yeah baby, Your heli is mine now, and Grapple.. zook?

Share your clips with the hashtag #OnlyinBattlefield to be featured. pic.twitter.com/MZG8X2R0Tn — Battlefield (@Battlefield) December 14, 2021