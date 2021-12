Gewinnt ein PlayStation-Zubehör Paket aus DualSense, Pulse 3D Headset und vielem mehr

So langsam wird es Zeit, den Weihnachtsbaumschmuck im Keller oder auf dem Dachboden zumindest lose zu lokalisieren, denn spätestens nächste Woche um diese Zeit habt ihr gefälligst die Nordmanntanne im Wohnzimmer stehen. Alles andere wäre kein Weihnachten und würde euch damit automatisch auch rückwirkend selbstverständlich für die Teilnahme am großen Eurogamer-Weihnachtsgewinnspiel disqualifizieren. Oder auch nicht, Martin wedelt gerade entsetzt mit dem Finger. Schade.

Dann kommen wir besser zum heutigen Gewinn: Spielen macht auch auf Konsole nur so lange Spaß, wie das Zubehör etwas taugt. Erfahrungsgemäß ist man mit Ausrüstung vom jeweiligen Hersteller des Basisgeräts in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis am besten beraten. Nichts fühlt sich "richtiger" an, als der offizielle Steuerknochen, egal, wo man nun spielt. Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht nur mit Vertrautheit zu tun hat, sondern auch damit, dass die Konsolenmacher ihr komplettes Ökosystem hindurch eine gewisse, konsistente Qualität und Designsprache verfolgen. Deshalb verlosen wir heute in Zusammenarbeit mit PlayStation für einen glücklichen Gewinner ein randvolles Sony PlayStation-Zubehörpaket im Wert von über 200 Euro.

Den Anfang macht der DualSense, der Standard-Controller der PlayStation 5 mit seiner wegweisenden Kombination aus haptischem Feedback und adaptiven Triggern. Regen fühlt man als zartes, aber akzentuiertes Trippeln in den Handflächen. Explosionen erschüttern eure Knochen bis zu den Ellenbogen hinauf (auf die gute Art, versprochen!) und bei Autorennen oder Shootern geben die Trigger je nach Untergrund oder Waffenart ein anderes, interessantes Feedback. Klar, auch daran gewöhnt man sich. Aber jedes Mal, wenn man dann wieder eine Steuerungsmöglichkeit ohne dieses Feedback unter den Fingern hat, vermisst man diese Art von Rückmeldung schon ein wenig. Hier also ein frischer DualSense für den Gewinner - oder ein Backup, für den Fall, dass ihr den ersten irgendwann durchgespielt habt.

Pulse 3D Wireless Headset

Weiter beim virtuellen Wühlen in unserer Zubehör-Kiste: Das Pulse 3D Wireless Headset ist ein echtes Schmuckstück, das den schmissigen Look der PS5 bestens auf einen schlanken, modernen Over-Ear-Kopfhörer übersetzt. Der findet für latenzfreie Klangübertragung über ein mitgeliefertes Dongle Anschluss an PS5, PS4 oder kompatiblen PCs und unterstützt ebenso wie die Lautsprecherbuchse des DualSense Controllers den schönen Tempest 3D-Sound. Zwei separate Mikrofone sorgen für klare Stimmübertragung ohne störendes Rauschen. Für knapp 100 Euro eines der besten Headsets aktuell.

DualShock 4

Als Nächstes hätten wir den Klassiker: den DualShock 4. Der funktioniert für alle PS4-Spiele immer noch an der PlayStation 5 und ist damit prädestiniert als Gast-Controller für den Kumpel der zur Overcooked-Session als letztes ankam. Was nicht heißt, dass er nicht immer noch ein hervorragender Controller ist, der zum Beispiel auch am PC tolle, präzise Dienste leistet. Er ist kaum kaputt zubekommen und ein echter Handschmeichler.

Uncharted: The Lost Legacy kommt mit Accessoires

Und damit es auch was zum Spielen gibt, spendiert Sony noch eine Boxed-Version vom unterschätzten Uncharted: The Lost Legacy dazu, in dem sich Nates Verflossene, Chloe Frazer, zusammen mit Ex-Söldnerchefin Nadine Ross auf die Suche nach einem Artefakt macht, zu dem sie eine persönliche Verbindung hat. Und damit ihr dieses Erlebnis auch nach dem Abspann noch gebührend ehren könnt, dürft ihr mit Sackboy-Schlüsselanhänger-Versionen der Hauptdarstellerinnen anschließend die schönsten Szenen nachstellen. Am besten im Frühling im Park, zu dem ihr euch mit dem stylischen Lost Legacy-Jutebeutel aufmacht.

Herzlichen Dank an PlayStation - Neuigkeiten aus der Welt der PS5 wie immer im PlayStation Blog - für die schicken Gewinne und viel Spaß beim Mitmachen! Es gibt wie immer keine falsche Antwort, auch wenn "Nadine" die richtige ist!

