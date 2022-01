Die Gewinner der 24 Weihnachtsgewinnspiele heißen...

Unsere Weihnachtsgewinnspiele sind durch, es war ein riesiger Aufwand für uns, jetzt können wir uns zurücklegen und zufrieden die ersten neuen Tage im Jahr genie… Was? Gewinner? Keine Ahnung. Wird schon wer sein. Das müssen wir auch noch machen?!? Okay, na gut. No rest for the wicked… Hier also die Gewinner all der schönen Dinge, die wir verlost haben! Da das eine Menge Zeugs ist, kontaktieren wir euch in den nächsten Tagen und vereinbaren, wie es weitergeht. Danke auf jeden Fall fürs Mitspielen und diesen Monat will ich kein Gewinnspiel mehr sehen. Mal sehen. Februar. Elden Ring vielleicht was. Wir werden sehen.

1.12. - Das große Logitech-Gaming-Set hat gewonnen: Taranchilla Zum Gewinnspiel für das große Logitech-Gaming-Set

2.12. - Der Sonos Five WLAN-Lautsprecher geht an: HombreLoco Zum Gewinnspiel für den Sonos Five Lautsprecher

3.12. - Chorus für PC und PS4 haben gewonnen: PS4: gigsen, robClassic, Saldek PC: Avast, dinex, Unlonely_Tree Zum Gewinnspiel von Chorus für PC und PS4

4.12. - Der Gamechanger Black L Gaming-Stuhl geht an: blablablablubb21 Zum Gewinnspiel des Gamechanger Black L Gaming-Stuhl

5.12. - 2 x Polk React Soundbar gewinnen: DerRundeStein, XalondeTradelle Zum Gewinnspiel der Polk React Soundbar

6.12. - 3 x Europa-Park mit YULLBE für 2 bekommen: KaeptnQuasar, janschmitt, Feuerkind Zum Gewinnspiel für 3 x Europa-Park mit YULLBE für 2

7.12. - Das EPOS Gaming Paket: H6PRO, B20 and GSX 1000 gewinnt: Deusfantasy Zum Gewinnspiel EPOS Gaming Paket: H6PRO, B20 and GSX 1000

8.12. - The Medium, Bloodborne und VA-11 HALL-A auf Vinyl gehen an: qphalanx Gewinnt ein Soundtrack-Set auf Vinyl von Black Screen Records

9.12. - Die Gewinner der drei Snakebyte Gaming-Seat EVO: Rotzfrechegoere, ssj3rd, Bienenmann992 Gewinnt einen von drei Snakebyte Gaming-Seat EVO

10.12. - Zehn Carrera RC Mario Kart Bumble V mit Mario oder Yoshi haben gewonnen: BathiBoi, rainerxx, billyconnolly, Froschi, ChaoticSonic, Nathien, KuroNekoSoka, LuGre, Pararedox1999, worlds_end Gewinnt einen von zehn Carrera RC Mario Kart Bumble V mit Mario oder Yoshi

11.12. - 4 Bundles mit Controller und Headset von Turtle Beach haben gewonnen: Eisenschild, DarkWinter95, conjure, seRi Gewinnt eines von vier Bundles mit Controller und Headset von Turtle Beach

12.12. - 12 Mal einen Roku 4k Streaming Stick haben gewonnen: Ponbyr, master-2006, julianschmidt, cYntex, Roadrunner_M33pm, Yvonnima, ivYZed, Miraikanai, antonmais, Hoedi, KundeX, Yukeki, Gewinnt einen von 12 Roku 4K Streaming Sticks

13.12. - Die Capcom Home Arcade gewinnt: MaBai73 Gewinnt eine Capcom Home Arcade

14.12. - Monster Hunter Rise Collector's Edition hat gewonnen: Tololyn667 Gewinnt eine Monster Hunter Rise Collector's Edition

15.12. - Der 4K-Beamer Horizon Pro von XGIMI geht an: Taunustiger Gewinnt den 4K-Beamer Horizon Pro von XGIMI

16.12. - PlayStation-Zubehör Paket aus DualSense, Pulse 3D Headset und vielem mehr geht an: bLZ_king Gewinnt ein PlayStation-Zubehör Paket aus DualSense, Pulse 3D Headset und vielem mehr

17.12. - Die 10 Spinnen-Mech in Crossout haben gewonnen: kid1990, kaIIe, Biobanane, CPTSalazar, Condemned87, BigHilo, katjaesche, Deragon, solid_snake51, McRip Gewinnt 10 Mal einen Spinnen-Mech in Crossout

18.12. - Die 10 Leopard-Pakete für War Thunder haben gewonnen: Astmeister, rainerxx, Wognowski, Ollee, Kirikorn, FlashHunterX, ThiccShobe, Link16130, qkiazd, massykirk, Gewinnt 10 mal das Leopard-Paket für War Thunder

19.12. - 10-mal ein Premium-Trupp für Enlisted geht an: Glamdring, Kaoz2706, Lupin3rd, Nicomelon, hamsterfighter1, peppeng, NoFlo, kaIIe, shaleera, Twixtor Gewinnt 10-mal einen Premium-Trupp für Enlisted

20.12. - Die Final Fantasy 7 Remake Deluxe Edition und eine Play Arts Action-Figur von Cloud Strife hat gewonnen: shin23 Die Final Fantasy 7 Remake Deluxe Edition und eine Play Arts Action-Figur von Cloud Strife

21.12. - Das Set aus zwei Seagate-Festplatten für die Xbox hat gewonnen: SchweitzerOne Gewinnt ein Set aus zwei Seagate-Festplatten für die Xbox

22.12. - Ein Creative SXFI-Paket mit Headset, Soundbar und Soundkarte geht an: CloudStrife1449 Gewinnt ein Creative SXFI-Paket mit Headset, Soundbar und Soundkarte

23.12. - Die limitierte 500 Million PS4 Pro Special Edition geht an: captain-zimmermann Gewinnt eine limitierte 500 Million PS4 Pro Special Edition!