Alt+F40: Die wirklich wichtigsten Videospiele 2022 (nämlich meine Favoriten!)

Hallo und "gesundes Neues" euch allen! Ich hoffe, ihr seid ohne größere Blessuren, Einsamkeit oder alternativ Familienstreitigkeiten über die Feiertage gekommen? Für alle drei Dinge stehen dieser Tage die Chancen leider nicht so schlecht. Ich persönlich hatte extra die Woche vor Weihnachten freigenommen, um die Kinder aus der Kita nehmen zu können. Schließlich wollte ich bei den (Schwieger-)Elternbesuchen nichts Ansteckendes anschleppen. Mit dem Resultat, dass ich mit dem Kleinen trotzdem zu Hause bleiben musste, weil der sich wohl noch am letzten Tag im Hort eine Bronchitis eingefangen hatte, die er direkt an mich weiterreichte. Danke für nichts, Welt! Die Zeit zwischen den Jahren konnten wir dafür ganz gut genießen und sogar ein schönes, wenngleich ruhiges Silvester bei Bier, Wein und (dem exzellenten Gesellschaftsspiel) Codenames feiern.

Was waren eure Katastrophen so um diese Jahreswende herum?

Inhalt

Die 6 spannendsten Spiele 2022 - wenn es nach Alex geht

Die Zeit nach dem Jahreswechsel ist nicht nur die, in der man sich ständig beim Datum vertippt und schwer damit beschäftigt ist, seine guten Vorsätze weiter rauszuschieben, sondern auch die der Ausblicke aufs Neue Jahr. Wir haben für euch in den letzten Tagen bereits einen möglichst breit gefächerten Scheinwerfer auf die Highlights 2022 in diversen Kategorien gerichtet, aber das wirklich Wichtigste blieb dabei irgendwie außen vor: Was zur Hölle sind eigentlich meine meist erwarteten Spiele 2022?

Das ist jetzt nicht einmal abschätzig oder überheblich all den schönen Games gegenüber gemeint, die wir euch in den anderen Artikeln vorgestellt haben (etwa in diesem hier, dem da oder eben jenem). Auch ich freue mich wahnsinnig auf viele dieser Titel, auch auf Blockbuster wie Zelda (das 2022 ganz sicher herauskommt!) oder God of War. Das sind Games, die zeigen insbesondere, dass 2022 nach den eher übersichtlichen letzten 12 Monate wieder ein richtig starkes, geschäftiges Jahr werden kann, wie wir sie vor der Pandemie kannten. Aber auf meiner persönlichen Liste stehen jedoch noch ein paar andere ziemlich weit oben, bei denen ich mich schlagen würde, wenn sie unerwähnt blieben. Sollen wir mal?

1. Marvel Midnight Suns: Ursprünglich sollte diese Liste mit Metal Slug Tactics beginnen, aber da das Benjamin schon in einem seiner Artikel erledigt hat, belasse ich es beim Namedropping. Auf derselben Stufe taktischer Vorfreude rangiert bei mir allerdings das neue Spiel einer meiner Helden: Jake Solomon und Firaxis machen nach der legendären Wiederbelebung eines meiner All-Time-Lieblingsspiele - XCOM - mit einem Marvel-Taktikspiel weiter, an das ich seit seiner Ankündigung mindestens einmal die Woche denken musste. Sicher, ein Kartensystem wäre als Unterbau wäre nicht das Erste gewesen, was mir für Rundentaktik unter diesen Vorzeichen einfällt. Aber wenn diese Leute es machen, habe ich volles Vertrauen - und wenn man mal ehrlich sind, ist das auch nur ein dezent anderer Weg, die Figuren ihre Skills auf dem Schlachtfeld ausspielen zu lassen. Das hier wird toll, da bin ich sicher - es ist eines dieser Spiele, bei denen ich mich meine Berufswahl besonders feiere, weil ich es noch vor dem Release in der hinteren Jahreshälfte 2022 spielen darf.

2. Songs of Conquest: Da sage noch mal einer, die PC Gaming Show der E3 wäre zu nichts gut: Dort debütierte 2019 der Ankündigungstrailer von Songs of Conquest, den ich euch unten verlinkt habe. Zwischen uns flogen direkt die Funken, nicht nur, weil Optik und Konzept genau mein Ding sind, sondern auch wegen der Musik, die einfach direkt signalisiert, dass diese Leute es ernst meinen mit ihrer Fantasy-Welt. Die erkundet ihr aus der Vogelperspektive nach Art von Heroes of Might and Magic, nur viel, viel, viel schöner. Ihr entdeckt Schätze, rüstet damit eure Stadt auf und rekrutiert Monster und Soldaten für taktische Rundengefechte. Die Grafik ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie man klassische Pixel-Art mit zeitgemäßen Lichtspielereien und vorgetäuschter Tiefe absolut zeitgemäß und ästhetisch anziehend gestaltet. Für mich sogar noch schöner als die Pixel-Games, die so tun, als wären sie wirklich auf dem SNES herausgekommen. Es ist ein Look und eine Bildsprache, die zugleich Retro-Sensibilitäten anspricht, und sich trotzdem genuin neu anfühlt. Angeblich ist es schon im März so weit.

3. Ready or Not: Keine Ahnung, wie ich den Early-Access-Start Mitte Dezember verpasst habe - ach doch, das war mein vorletzter Arbeitstag des letzten Jahres. Egal: Dieser neuseeländische Koop-Taktik-Shooter sollte auf dem Wunschzettel von Leuten, die sich schon lange ein neues SWAT oder ein klassisches Rainbow Six wünschen, ganz weit oben stehen. Als Polizei-Spezialeinheit Geiselnahmen und Überfälle per Zugriff und mit nicht immer tödlicher Gewalt zu beenden, ist ein spannendes, aber in Vergessenheit geratenes Konzept, das auf Steam gerade ziemlich gefeiert wird. Endlich mal wieder ein Shooter, bei dem man sich im Vorfeld genau überlegen muss, wie man einen Raum betritt, von wo und mit welchen Mitteln. Jedes Zimmer ein neues Rätsel. Ich werde schon bald einen genaueren Blick für euch darauf werfen.

4. Sea of Stars: Ich muss gestehen, ich war erst verwirrt, ob der namentlichen Nähe zu Star Ocean, die vielleicht, vielleicht auch nicht beabsichtigt ist. Auf jeden Fall ist es ebenso ein klassisches RPG japanischer Machart, nur eben von den Kanadiern, die sich 2018 mit The Messenger so wahnsinnig viele Freunde gemacht haben. Visuell weckt es nur die besten Assoziationen, auf die Musik darf man nach dem famos vertonten letzten Werk schon vorab sehr gespannt sein und dass Sea of Stars in demselben Universum wie The Messenger spielt, macht mich gleich doppelt neugierig. Ich habe wahnsinnig große Lust darauf, und mir gefällt schon auf den Bildern, wie der Titel im Kleinen mit Erwartungen spielt. Etwa wenn die Figuren zu Beginn eines der Rundenkämpfe einfach an eine Position hechten, die sich gerade anbietet, statt immer in derselben Ecke des Bildschirms zu stehen. Sea of Stars mag sich wegen eines Termins noch nicht festlegen - 2022 scheint aber gesetzt zu sein.

Sifu: Schon vor einer Weile schrieb ich ja darüber, wie cool Sifu vermutlich wird. Jetzt ist der technische Kung-Fu-Brawler bald da - Stichtag 22. Februar - und ich spüre ernsthafte, kribbelige Vorfreude darauf. Es kommt selten vor, dass Spiele dieser Machart ein so kräftiges und akkurates Gefühl für Kontakt vermitteln. Im Rahmen eines solchen Kampfsystems wie ein Kung-Fu-Meister an meiner Technik zu feilen, ist für mich unfassbar reizvoll - und natürlich ist der Stil ein echter Gewinner.

UFO50: Ich bin nicht sicher, ob es so einfach nachzuvollziehen ist, was der Gedanke einer 50-Spiele-Sammlung mit jemandem macht, der sie nicht mehr kennt: Spielesammlungen wie das alte, kotzgrüne 32-in-1-Game-Modul für das Atari 2600. Ich finde die Idee, mich auf eine Safari durch 50 von einigen der talentiertesten Indie-Entwickler erdachten 8-Bit-Spiele zu begeben, wahnsinnig spannend. Natürlich wird nicht alles meinen Geschmack treffen und ein paar Nieten sind so gut wie sicher auch dabei. Aber ich freue mich, blind in eine Compilation von Titeln zu gehen, Spiele, über die ich rein gar nichts weiß und die mich vermutlich an ein, zwei Ecken gehörig überraschen wird. Wenn Spelunky-Erfinder Derek Yu ein Auge darauf hat, kann eigentlich wenig schiefgehen. Außer, dass es sich weiter und weiter nach hinten verschiebt. Ich hätte auch keine Ahnung, wie ich ein solches Projekt koordinieren sollte, aber ich hätte es so langsam mal gerne. Und zwar dringend.