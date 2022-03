The House of the Dead: Switch Remake ist im April zurück aus dem Grab

Ein Remake des Survival-Shooters The House of the Dead kommt im April von MegaPixel Studio und Forever Entertainment auf die Nintendo-Switch. Das ehemalige Arcade-Game aus den 90ern wurde neu aufpoliert, ein neuer Trailer verrät aber trotz allem eine ordentliche Portion Retro-Charme.

Zombie-Horden, Blutfontänen, Gruselhausbilder in schwarz-weiß und Flugdämonen direkt aus dem Uncanny Valley: Das gibt es schon einmal im neuen Trailer zum Remake des ursprünglichen Arcade-Games von Sega, das erstmals 1997 bei uns auf den Markt kam. Darin spielt ihr zwei Agenten, die sich durch die Villa des klassischen verrückten Professors mit Monstern und Zombies schlagen müssen.

Das neue Video auf Youtube sieht jedenfalls zwar nicht na AAA-Grafik, dafür aber nach unkompliziertem, reinem Shooter-Splatter-Spielspaß ohne Schnickschnack aus, mit dem Haunted-Haus-Charme eines Resident Evil 1 vielleicht auch gepaart mit einem Spritzer Doom? Es gibt Schlechteres!

Dazu kommen in Sachen Features mehrere Enden, die ihr freischalten könnt, ein Foto- und ein Koop-Modus, ein großes Waffenrepertoire, Errungenschaften, die ihr ergattern könnt und eine Galerie aller Feinde und Gegner, mit denen ihr bereits ein Tänzchen hattet. Nur die Altersfreigabe des Remakes steht noch nicht fest.

Falls ihr auf klassische Monster-Action steht oder die Nostalgie eurer damaligen Arcade-Runden wieder aufleben lassen wollt, könnt ihr das mit The House of the Dead also ab dem 7. April - die Vorbestellung startet am 31. März, zum Beispiel auf der offiziellen Seite im Nintendo-Switch-Store.