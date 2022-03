Dying Light 2: Neuer Patch 1.2 bekämpft Bugs, Balancing-Problemen und Abstürze

Das neuste Update für Dying Light 2, Patch 1.2, soll zahlreiche Probleme und Bugs in Angriff nehmen. Heute ist das Paket bereits zum Download für den PC erhältlich, für die Konsolen soll er allerdings bald folgen.

Der umfangreiche Patch enthält verschiedene Hotfixes sowohl zum Story-Verlauf als auch zu Spielmechaniken oder zu Problemen im Koop-Modus. Konkret wurden außerdem die Nightrunner-Tools, das Ragdoll-Verhalten und das Balancing im Spiel ausgefeilt, das Kampfsystem und die Benutzeroberfläche verbessert, ebenso wie der Endboss-Kampf und das Outro. Auch allgemeine technische Verbesserungen für die Performance und das sogenannte "Brutality Pack" sind neu, das für mehr Details im Kampf führen soll.

Ein paar konkrete Beispiele wären, dass nun bisher entdeckte "Death Loops" und Bug-Blockkaden in Quest-Reihen behoben wurden, das betrifft zum Beispiel Into The Dark, Veronika, Nightrunners, Double Time und mehr.

Patch 1.2 für Dying Light 2 hat einige Problemlösungen im Gepäck.

In Sachen Stabilität soll der neue Patch Abstürze vermeiden, auch indem die AVX-Technologie jetzt nicht mehr genutzt wird. Dadurch und durch einige Hotfixes soll das Spiel stabiler laufen, zum Beispiel auch im Koop-Modus. Da, aber auch im restlichen Spiel kam es vorher an manchen Stellen zu seltsamen Reaktionen und Glitches bei den KI-Gegnern, die mit dem neuen Patch in Angriff genommen wurden.

Im Detail wurden außerdem einzelne Fähigkeiten im Spiel, wie insbesondere der Überlebenssinn optimiert, der jetzt besser funktionieren soll. An anderer Stelle wurden die Fähigkeiten einzelner Gegner, wie zum Beispiel Heuler, Banshees und Charger im Sinne des Balancings etwas angepasst.

Schon beim ersten Launch des Spiels sollen nun übrigens PC-DX12-Cache bezogene Verbesserungen dafür sorgen, dass ihr es reibungsloser starten könnt. Zu guter Letzt wurden dem Menü neue Einstellungen hinzugefügt, darunter eine Rubrik für Barrierefreiheit.