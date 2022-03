Noch mehr VR-Zombie Action gibt's in der neuen Frontrunner-Season zu After the Fall. Im neuen Trailer zum 4-Spieler-Koop-VR-Action-FPS wird der neue Modus "Horde-Morde" vorgestellt. Die physische After the Fall - Frontrunner Edition gibt es außerdem ab dem 25. März im Handel. Damit erhaltet ihr ebenfalls direkten Zugang zur neuen Frontrunner-Season.