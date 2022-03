PSVR2 begeistert die Gäste auf der GDC - Spieler bleiben skeptisch

Die PSVR2 ist diese Woche auf der Game Developers Conference hinter verschlossenen Türen spielbar. Der ein oder andere Eindruck von Sonys VR-Brille sickert bereits an die Öffentlichkeit durch.

So sieht Sonys Next-Gen-VR-Brille aus.

Große Begeisterung sorgt für Skepsis im Netz

Chet Faliszek, ein Valve-Veteran, ist völlig begeistert von der PSVR2. Auf Twitter schreibt er: "Ich hatte heute einen dieser VR-Momente beim Spielen mit dem neuen PSVR2 HMD. Ihr wisst schon, dass sich die Welt einfach anders anfühlt, wenn ihr zurückkehrt? Sooooo gut ..." Anschließend bedankter er sich für die Demo und die Gespräche rund um das Gerät.

Had one of those VR moments today playing in the new PSVR2 hmd?



You know where the world just feels different when you return?



Sooooo good? thanks @yosp and @GregRicey for the demo and chat. — Chet Faliszek (@chetfaliszek) March 24, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Auf Resetera bemerkte ein Nutzer, dass diese Formulierung doch etwas überzogen klang. Ein Entwickler von RUNNER, einem Motorradspiel für PSVR2 erklärte, dass es ganz und gar "nicht übertrieben" sei.

Mehr Informationen sind bisher nicht an die Außenwelt durchgedrungen. Wir halten euch über Details zur PSVR2 auf dem Laufenden.