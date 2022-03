2022 kann die Zelda-Verschiebung gut verkraften. Aber kann die Switch das auch?

Shigeru Miyamoto soll in den Neunzigern einmal gesagt haben: "Ein verschobenes Spiel wird irgendwann gut, aber ein überhastetes ist auf ewig schlecht." Und obwohl dieses geflügelte Wort aus einer Zeit stammt, in der Spiele auf noch nicht regelmäßig nach Release durch Updates auf Spur gezogen wurden, steckt doch im Sinn dieser Worte immer noch viel Weisheit (die Frage, ob sie wirklich von Miyamoto stammen, sollen andere diskutieren).

Die Sache ist doch die: Ein komplett und ausgereift startendes Spiel ist einem, an dem man unter der Wut aufgebrachter Fans Reparaturen vornehmen muss, in jedem Fall vorzuziehen. Alles andere verschwendet nur jedermanns Zeit - und so kommt es nun, dass Zelda - Breath of the Wild 2 nicht mehr dieses Jahr erscheint, sondern erst 2023. Wer zu seinem 12. Geburtstag eine frisch gelaunchte Switch mit Breath of the Wild bekam, paukt zum wahrscheinlichen Erscheinen des zweiten Teils also gerade für die Führerscheinprüfung.

Ein Bild, das Sehnsucht weckt.

Ein Zelda, das aus seinem angepeilten Jahr herausrutscht, ist natürlich ein harter Schlag für jeden Gamer-Termin-Kalender. 2022 hatte aber auf der kompletten Breite dieses Mediums gesehen jetzt schon so viele Höhepunkte, dass man es unmöglich als miserables Jahr für Spiele verbuchen wird. Über alle Plattformen hinweg ist noch so einiges am Horizont, dem man mit ähnlichen, vor Neugierde nur so lodernden Augen entgegensehen darf. Allein: ich habe das Gefühl, die Switch hätte ein alternativloses "Über-Spiel" wie Zelda mal wieder ganz gut verkraften können.