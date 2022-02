3 Pokémon-Spiele zum Preis von 2 - Neue Aktion bis 8. März bei Media Markt und Saturn

Zum Pokémon Day am 27. Februar 2022 haben sowohl Media Markt als auch Saturn eine neue 3-für-2-Aktion gestartet.

Diese umfasst ausschließlich Pokémon-Spiele und andere Pokémon- oder Switch-bezogene Produkte. Da die Pokémon-Spiele wie viele andere Nintendo-Titel recht preisstabil sind, könnte sich das unter Umständen für euch lohnen.

Wählt dazu einfach drei Spiele aus und legt sie in euren Warenkorb. Das Günstigste von ihnen bekommt ihr dann kostenlos. Die Aktion läuft noch bis zum 8. März 2022 um 9 Uhr im Online-Shop, in den Läden bis zum Ladenschluss am 7. März 2022.

Hier geht's zur Übersichtsseite bei Media Markt und hier zur Übersichtsseite bei Saturn.

Folgende Spiele sind Teil der Aktion:

Pokémon Legenden Arceus - 54,99 Euro

Pokémon Strahlender Diamant - 54,99 Euro

Pokémon Leuchtende Perle - 52,99 Euro

New Pokémon Snap - 52,99 Euro

Pokémon Schwert - 52,99 Euro

Pokémon Schild - 52,99 Euro

Pokémon Let's Go Pikachu - 52,99 Euro

Pokémon Let's Go Evoli - 52,99 Euro

Pokémon Ultramond - 44,99 Euro

Pokémon Tekken DX - 54,99 Euro

Passend zum gestrigen Pokémon Day wurden unter anderem Pokémon Karmesin und Pokémon Purpur angekündigt, die Ende 2022 für Switch erscheinen soll.

Außerdem gibt es ab 1. März 2022 mehr Alola-Pokémon in Pokémon Go und für Pokémon Legenden Arceus wurde ein neues Update veröffentlicht.

Ebenfalls bis zum 8. März 2022 läuft außerdem noch eine weitere 3-für-2-Aktion mit Spielen für PC, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox.